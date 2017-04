Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 4, 2017 3:23 pm

Este martes, la oposición venezolana convocó a marchar desde Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional (AN) para exigir la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dictaron las sentencias 155 y 156, las cuales dejaban sin inmunidad parlamentaria a los diputados y quitaba las competencias al Poder Legislativo.



Nota de Prensa

Durante la manifestación, que fue reprimida por funcionarios de seguridad del Estado, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, cuestionó que el gobierno obstaculizara vías en Caracas para que a los ciudadanos se les dificultara movilizarse.

“No quieren permitir que la AN sesione, que discuta, debata y abra el procedimiento sobre lo que se debe hacer de acuerdo a lo que establece la Constitución a los magistrados que dieron un Golpe de Estado por ordenes de Maduro. El golpe sigue y los venezolanos tenemos la obligación de restituir el hilo constitucional”, dijo.

Acompañado por la sociedad civil y diputados de la Unidad, Capriles aseguró que la “protesta seguirá hasta que se restablezca el orden constitucional”, se le devuelvan las competencias que le corresponden al Parlamento, se abra un canal humanitario para recibir medicinas y comida, y se logre la liberación de los denominados presos políticos.

“El mundo puede ver la demostración del carácter no democrático que se vive en Venezuela, del camino hacia la dictadura que eligió el señor Maduro. Ellos (gobierno) No han echado para atrás nada, el Golpe sigue, lo que hicieron fue borrar dos líneas de la sentencia. Esto no pasa en ningún país de nuestra América Latina, por eso los gobiernos democráticos le dan la espalda a Maduro. El Golpe de Estado sigue y debemos luchar unidos para conseguir una Venezuela libre”, enfatizó.