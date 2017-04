Publicado en: Actualidad, Nacionales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, reiteró este martes desde la movilización del chavismo en Bellas Artes que el partido Voluntad Popular (VP) es una “organización terrorista” y advirtió que todo aquel que promueva una invasión en Venezuela por fuerzas externas debe ser tratado como un enemigo en “nuestro territorio”.



“Aquí la gente (VP) cree que estamos despreocupados de lo que ocurre, pero estamos cambiando y atentos ante cualquier situación de calle y de violencia que ellos lleguen al extremo de solicitar la invasión de Venezuela (…) Todo aquel traidor a la patria debe ser tratado como enemigo en nuestro territorio”, expresó Cabello.

El también diputado de la Asamblea Nacional manifestó que el pueblo salió a la calle por “las amenazas del golpe continuado”, que a su juicio promueve el Parlamento contra el país.

“Un nuevo show”

En este sentido, opinó que el Legislativo intenta “dar un nuevo show” y que van a tratar de destituir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La AN no esta calificada para eso, es al Poder Moral al que le corresponde evaluar la gestión de los magistrados, pero incluso para ello la oposición tendría que tener mayoría calificada y luego iniciaría una evaluación, una investigación, y eso no se hace de un día para otro. No hay ni un expediente (…) Si no tienen mayoría calificada cualquier acto es írrito, ilegal”, resaltó.

“Debemos recordar que la AN no la disolvió el gobierno, está en desacato y cualquier acción que ejecute carece de validez, porque personas que no eran diputados votaron para escoger a esa junta directiva”, agregó.

Asimismo, el legislador reconoció que ocurrió un impase entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia, pero que todo quedó aclarado en el Consejo de Defensa de la Nación que invocó el presidente Nicolás Maduro.

“Ante el impase entre el MP y el TSJ el presidente invocó la Constitución y ahí quedó aclarado absolutamente todo. Pero ese no es el mensaje que quiere la oposición, ellos quieren el mensaje del caos, de la violencia”, acotó.

“La OEA firmó su certificado de defunción”

En lo que respecta a la Organización de Estados Americanos (OEA), Cabello rechazó que los países que la integran y que defienden los principios democráticos hayan perpetrado un golpe de Estado.

“La OEA firmó su certificado de defunción (…) Ayer violentaron cualquier forma democrática y le dieron un golpe de Estado al compañero de Bolivia y de Haití; pero ahí están pueblos y presidentes dignos que acompañarán a Venezuela en esta lucha”.

Cabello concluyó afirmando que el gobierno nacional continúa trabajando “sin ningún problema”, “atacando la guerra económica con los Claps” e informó que hay más de ocho millones de venezolanos registrados con el carnet de la patria.

"Aquí no va a cambiar nada, aquí el cambio empezó con el comandante Chávez hace 18 años (…) Vamos a seguir gobernando este país hasta el '2000 siempre' dios mediante".