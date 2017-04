Publicado en: Opinión

Abr 4, 2017 7:35 am

Hoy tenemos condiciones objetivas para la necesaria refundación de la República, para dejar atrás definitivamente la vigencia de una Constitución muy mal redactada, minada de contradicciones y leguleyismos y que, en los hechos, solo ha servido como “patente de corso” para delinquir contra el erario público, dominar a la ciudadanía y que los opresores poderes constituidos salgan impunes de tal afrenta…

Hoy la comunidad internacional observa mortificada como, estando padeciendo el pueblo venezolano la crisis económica y social más grave de toda nuestra historia republicana, los Poderes del Estado se han atrincherado, unos en el guiso o el atropello (Ejecutivo, Moral y Judicial) y otros, en la inacción legislativa crónica y el desacierto continuado (AN)…

En esta circunstancia desesperada que sufre hoy la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país, solo procede la refundación de la República por cuanto los Poderes del Estado han dado sobrada cuenta de que sojuzgan el poder en beneficio de sus intereses y no de los del pueblo…

La Asamblea Nacional es el foro político natural de un país; no la Presidencia, no el Tribunal Supremo, no la Fiscalía o la Defensoría y es por ello que hoy el pueblo, lejos de seguir acompañando actos efectistas de calle convocados para servir como puestas en escena de un show político continuado cuyo guión ya hemos venido conociendo en estos 14 meses de gobernanza de la AN que no ha cumplido ni una sola de las promesas electorales (ni una) debe cerrar filas y hacer uso de la temida opinión pública para conminar a los Diputados a que convoquen al poder originario a la sede del Palacio Legislativo para que, por medio de un hecho constituyente, pongamos fin de una vez por todas y para siempre a esta letanía, y entremos a un proceso de refundación de la República…

Venezuela necesita con urgencia un Estado federal y descentralizado gobernado en el marco de una democracia parlamentaria basada en una Constitución diseñada para empoderar a los ciudadanos y no a los poderes constituidos…

Diputados, solo ustedes tienen la estructura y la condición para conducir políticamente las acciones que hay que adelantar en esta hora menguada, no desperdicien este momento histórico en defensa de intereses que son contrarios al interés nacional. Basta de convocar a actividades de calle que no convocan porque no persiguen objetivos que permitan contener el avance de la dictadura. Convoquen al pueblo al Parlamento para atrincherarse y resguardar aquél edificio dónde deberá nacer, una vez más, una nueva oportunidad para reinventarnos, para construír nuestro futuro y salir de esta pesadilla que tanto sufrimiento nos ha causado…

#SeCaeLaDictadura

@panchoanatemas