Publicado en: Opinión

Abr 4, 2017 5:18 pm

Recientemente, en una diligencia de actualización de una ficha catastral pude observar nuevamente y en primera línea lo engorroso que sigue siendo este trámite en el municipio Guacara, a pesar del enorme esfuerzo, la capacidad de los funcionarios y los avances tecnológicos que en la materia no son utilizados.

Lo primero que llamó mi atención fue oír a los ciudadanos quejarse de las instalaciones de la oficina de Catastro, la cual presta sus servicios en un edificio ubicado en el casco central del municipio y que, a todas luces, se aprecia arcaico y depauperado. El trámite exige consignar el pago por el servicio del aseo urbano y domiciliario, el cual debe estar al día, y para ello debe dirigirse a las oficinas que se encuentran en el Centro Comercial Guacara Plaza, en la avenida Piar y donde a la fecha de mi tramite, al igual que casi todo el año pasado, no contaba con punto de venta.

Una vez realizado el pago del aseo urbano y domiciliario, se debe retornar a las oficinas de catastro para que allí elaboren una especie de recibo con el cual hay que trasladarse a la Dirección de Hacienda en el Centro Comercial Alianza Mall en Ciudad Alianza para realizar el pago de este y del impuesto a la propiedad inmobiliaria (conocido como derecho de frente) para nuevamente ir a Catastro a consignar esos recibos de pagos y así los contribuyentes puedan conocer la fecha para el retiro del apreciado documento de ficha catastral.

Si la explicación anterior les pareció un trabalenguas, imagínense los traslados para cumplir cada uno de esos pasos en un municipio Guacara cuya caótica movilidad, carencia de equipamiento urbano, servicios públicos e inseguridad reinante hacen que todo sea como una pesadilla.

Ahora bien, mi trámite coincidió con la presentación de la declaración definitiva 2016 del impuesto a las actividades económicas por parte de los contribuyentes Guacareños en la Dirección de Hacienda, lo cual explicó la gran asistencia de personas interesadas en cumplir ese deber formal. Verdaderamente, es conmovedor ver cómo los ciudadanos con una elevada cultura tributaria permanecimos alrededor de ocho horas de pie y sentados en el piso haciendo la “interminable” fila en el Centro Comercial.

Durante estos 18 años de la llamada revolución socialista, a Venezuela le han ingresado no menos de 1,5 billones de dólares, lo cual ha tenido incidencia en los situados constitucionales y en la recaudación fiscal en todos sus niveles. Es una verdadera lástima que ese periodo no haya sido aprovechado para que nuestro municipio diera el paso para modernizarse, tema en el cual no voy a ahondar porque a ello me he referido en entregas anteriores pero, si eso hubiera sido prioridad, hoy en Guacara pudiéramos disponer de recursos o por lo menos proyectar la construcción de un edificio de gobierno para la comodidad de los Guacareños, donde pudieran realizar todos esos trámites en un solo lugar en vez de estar de un lado para otro.

Entiendo que tanto el legislativo como el ejecutivo Guacareño a estas alturas de la crisis económica que afecta el país no pueden ni deben tan siquiera imaginar aprobar y disponer presupuesto para ejecutar una obra como esa habiendo un pasivo social tan alto; sin embargo, la historia los juzgará, ya que Guacara dispuso de enormes recursos, muchos más que lo de todos los gobiernos locales luego del la descentralización y aun luce como un pueblo del siglo XIX, llegaron los tiempos de las vacas flacas y nos pesa no haber contado con gobiernos con visión de largo plazo

Aun podemos soñar con una Guacara diferente, los vecinos lo saben y todos los días siguen dando lo mejor de sí para sacar a nuestro municipio adelante, pero ese sueño no se concretara en piloto automático, invito a todas las personalidades públicas, privadas y a la sociedad civil a tomar partido en lo que, a partir de las siguientes elecciones locales, debe ser un proyecto de gobierno para la Guacara del futuro. Una autentica visión compartida y a largo plazo, no más improvisación.

Engelbert Rivero Montenegro

Sec Asuntos Municipales C.E.S (AD) Carabobo

@engelbertrivero