Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 4, 2017 1:46 pm

El diputado por el estado Miranda, Juan Andrés Mejía, denunció que la Policía Nacional y la Guardia Nacional Bolivariana se colocaron a espaldas del pueblo y ”se han hecho cómplices de este desastre que vivimos los venezolanos”. Así lo reseña Unión Radio.

Mejía recordó que el día sábado se convocó a una movilización a la Asamblea Nacional “fue convocada una movilización pacífica y ayer, con 12 horas de antelación, el oficialismo decidió convocar también a una marcha en Caracas. Pese a que habían suficientes rutas para las dos movilizaciones, la policía y la GNB se negaron a permitir que la oposición pacíficamente pudiera avanzar”.

El parlamentario insistió en que la sesión de la AN está pautada para las 2:30 de la tarde y si no pueden sesionar hoy, lo harán el día de mañana y “si no lo podemos hacer el día de mañana lo haremos después, pero vamos a cumplir con nuestro deber, por eso fuimos electos el 6 de diciembre 2015 y por eso estamos en la calle”, señaló.

Mejía sentenció que se mantendrán en las calles “no desistiremos de nuestro derecho, que es poder funcionar como parlamento legítimo, autónomo y así poder denunciar a los corruptos que han roto el hilo Constitucional”.