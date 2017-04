Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 4, 2017 3:47 pm

Tras la brutal arremetida de los cuerpos de seguridad del Estado contra quienes marchaban pacíficamente para exigir la destitución de los Magistrados del TSJ, la esposa del Alcalde Metropolitano de Caracas, Mitzy Capriles de Ledezma, rechazó las agresiones cometidas contra los venezolanos.

Nota de prensa

“La única arma que conoce este Gobierno dictador es la represión, pero nosotros somos hombres y mujeres de paz, nuestra arma es llevar el Tricolor Nacional en la mano”, señaló Capriles de Ledezma luego de acudir a la emergencia del Urológico San Román a conocer el estado de salud del presidente encargado de Alianza Bravo Pueblo (ABP), Richard Blanco, quien sufrió asfixia producto de los gases lacrimógenos que, de manera desmedida, lanzó la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

“Es la fuerza moral de un pueblo versus la crueldad de una dictadura que no respeta los elementales Derechos Humanos. Venezuela no se rinde. Rechazo las agresiones contra los estudiantes, las mujeres, los dirigentes y más de doce diputados, entre ellos Richard Blanco, Julio Borges, Juan Requesens y otros valientes que no descansaran hasta que nuestro país retome la democracia”, dijo.

“La represión arrecia contra un pueblo inocente que solo quiere vivir en paz. La tiranía sigue con su ataque brutal contra el pueblo. Basta de violación a los Derechos Humanos”, destacó la esposa del Alcalde Ledezma, quien está arbitrariamente detenido desde hace más de 25 meses.

A este centro asistencial también acudieron dirigentes de ABP, y la Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández, que condenó “la represión contra el pueblo que exige cambio”.