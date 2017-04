Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 4, 2017 12:47 pm

Mama June finalmente debutó su nueva figura rebajada y no decepcionó.

La estrella de Mama June: From Not to Hot se ha sometido a incontables cirugías para rebajar, proceso que ha documentado para un reality show.

Y a pesar de que su famosa hija Alana “Hony Boo Boo” Thompson inicialmente se mostró dudosa de la capacidad de su mamá para bajar de peso, cambió de opinión en el final de temporada.

“Estoy muy orgullosa de ella”, le dijo a las cámaras. “Luce genial”.

Mama June confesó cómo se sentía y dijo, “Siento que me estoy convirtiendo por fuera en la persona que siempre he sido por dentro”.

En un clip publicado para E! News, la madre de 37 años explicó la verdadera razón por la que quiso bajar de peso.

Si creías que ya estaba flaca espera a ver este nuevo video.