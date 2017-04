Publicado en: Opinión

Abr 4, 2017 6:25 pm

Para el partido UNIÓN REPUBLICANA DEMOCRATICA (URD), la situación planteada en Venezuela, no es otra, la de que: “ DE LOS CINCO PODERES EN LOS QUE SE DISTRIBUYE EL PODER PÚBLICO NACIONAL, CUATRO DE ELLO: EJECUTIVO,JUDICIAL, CIUDADANO Y ELECTORAL” son dirigidos, manipulados y sumisos a las órdenes que manifiestamente le impone el presidente Maduro, quien detentando la facultad del estado de excepción, a espalda de la Asamblea Nacional, sin solución de continuidad, se ha hecho poseedor en forma personal de las riendas del Estado, además de legislar; todo por disposición de un Poder Judicial, cipayo , complaciente y usurpador de atribuciones que le son propias a otros poderes del Estado, facilitándole al ejecutivo un camino expedito para la imposición de un gobierno dictatorial en flagrante desconocimiento del orden constitucional, permitiendo a la vez que el gobierno conspire contra el Estado de Derecho, convirtiendo al PSUV, en partido único e impidiendo la permanencia de la representación proporcional de las minorías en el juego político del país, no teniendo el pueblo opositor quien pueda representarlo en sus derechos soberanos, dado que el CNE integrado, entre otros, por cuatro señoras rectoras, no han entendido , que el Poder electoral es constitucionalmente independiente; y que las minorías son células primarias para el ejercicio pleno de la soberanía, a la vez que han impedido dado su condición de afiliados a la línea oficial , la convocatoria a elecciones para los cargos de votación popular.

A criterio de URD, a los venezolanos no nos queda otro camino que marchar hacia adelante, todos unidos, sin compromisos inmorales, sin subjetivismo necios, que puedan llevarnos al debilitamientos de las fuerzas opositoras, como lo desea el gobierno nefasto ; pedir de cuajo la renovación de los funcionarios que han invadido las atribuciones de otros poderes; de los que se han enriquecidos ilícitamente; de sus testaferros, vestirlos con uniformes de rayas, garantizarles su seguridad personal, respetarle el debido proceso, tenerlos en dormitorios decentes; pero seguros, contra cualquier posibilidad de escape en las cárceles que se le han sido asignadas, es un reclamo de concurrencia ciudadana: ¡hartas de dictaduras¡

La Fiscal tiene que actuar, para que de conformidad al precepto constitucional, vele para que los gobiernos sean responsables, obligarlos a soportar las criticas para hacer efectiva la moral política, la pureza en el manejo de la administración pública; y los que se erigen en dirigentes político, hoy muy por debajo de los que se dicen conducir: concienciar al pueblo, unificarlo para rechazar cualquier conducta contraria a la Constitución.

El totalitarismo, es producto de la incompatibilidad de los Poderes Públicos; y se define en el campo constitucional como la unión de todos los poderes en un solo poder, como pretende el actual gobierno de composición mayoritariamente castrense.

La Fiscal se encuentra comprometida en conformidad con la Constitución, la cual juro cumplir, el ” Intentar en nombre del Estado las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal , administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios del sector público , con motivo del ejercicio de sus funciones”. El artículo 350 de la Constitución se lo impone, para la preservación de los derechos humano, por cuanto es un precepto de rechazo a cualquier acto o autoridad que contraríe las garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos, lo que sumado al otro artículo 333 constitucional, nos da por entendido que la Carta Magna, la hoy irrespetada y vulnerada por un gobierno repudiado, no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella, por lo que es obligación de cualquier ciudadano disponer lo pertinente para colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia: equipararnos a la España Fascista ;a la de Mussolini; a la de Hitler ; a la de Stalin, sería actuar en contra de los principios de libertades conquistadas por elpueblo.

La señora fiscal, conoce de sobra las atribuciones del Ministerio Público, por lo que, damos como un hecho irreversible, que actuará en conformidad a lo que le impone el ordenamiento jurídico de la nación; que así sea.

Abogado, político, presidente del partido URD