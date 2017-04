Publicado en: Actualidad, Nacionales

El coordinador nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, expresó que al aprobarse la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que declara la ruptura del orden constitucional en Venezuela se cuestiona al régimen de Nicolás Maduro.

Vecchio indicó que “es el cuestionamiento más grave a nivel internacional al declararse la ruptura del orden constitucional. La aplicación de la Carta Democrática no cambia gobierno, eso nos toca a los venezolanos, pero esa declaración le dice al mundo que Venezuela no tiene democracia y será una presión clave para la lucha que estamos dando”

Instar al Gobierno de Venezuela a actuar en los próximos días para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional es el primer punto a resolver que exige la institución internacional.

Para el líder de la tolda naranja la resolución activa esfuerzos diplomáticos para restablecer el orden democrático en Venezuela con el punto clave que es el respeto a la Asamblea Nacional.

“La mayoría de los países de la OEA no se comen el cuento de modificación de sentencias, todo lo contrario, es la confirmación de la ruptura constitucional. Ahora no solo tenemos el apoyo de Mercosur sino también de la OEA, esto significa que hay dictadura en Venezuela y toda la región ve a Maduro como un dictador y no como un demócrata”, agregó.

Vecchio subrayó que al aprobarse la resolución en la OEA queda activada la Carta Democrática contra Maduro. El documento especifica entre otros de sus puntos que debe seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida en que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática de conformidad con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.