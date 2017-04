Publicado en: Curiosidades, Titulares

Abr 5, 2017 7:15 pm

Esos temores que todos albergamos pueden tener un fundamento de acuerdo con la Astrología. Si somos conscientes de ellos, podremos trabajarlos y quizá hasta superarlos para volvernos mejores personas y triunfar sobre todo eso que nos dificulta el camino. Lo mejor es trabajar en los aspectos negativos para dejarlos atrás y volvernos mejores personas.

Estos son los más grandes temores de las personas de acuerdo con su signo.

Aries

Le temen al fracaso, a la posibilidad de no ser lo suficientemente valientes o no cumplir sus metas. Su miedo más profundo es el de perder a un ser amado. No les gusta perder a sus amigos, aunque tampoco aceptan perder una pelea. Aman las luchas de poder y, sin notarlo, se pondrán en contra de lo que desea su pareja. El problema viene cuando la otra persona no reacciona como aries esperaba y termina alejándose, dejando a los nativos de esta casa en estado depresivo.

Tauro

Sus temores se dan cuando se producen cambios y no toleran perder algo que aman; cuando esto ocurre, se vuelven posesivos y cerrados. Sobre todo, le temen a la inestabilidad financiera debido a la buena vida y los lujos que les gusta darse; indudablemente necesitan estar rodeados de cosas agradables. Ellos saben que el dinero es para gastarse y temen no poder tener lo suficiente.

Géminis

Le temen a la rutina, a sentirse oprimidos. A veces no pueden expresar el miedo que tienen por el compromiso afectivo, por lo que batallan mucho para tomar decisiones. Cambian constantemente de opinión, no pueden tomar decisiones y no sienten apego a sus promesas. Nunca saben por qué decidirse porque saben que al tomar una decisión están renunciando a algo.

Cáncer

Tienen miedo de perder el afecto que reciben de los demás. Cuando tienen miedo se encierran en su caparazón. Al ser tan hogareños, por supuesto que les da pavor abandonar su casa, de hecho son agorafóbicos (la agorafobia es un trastorno de ansiedad que consiste en el miedo a una situación que es difícil evitar o considera embarazosa). Necesitan estar en su territorio porque sienten que de esa forma nadie podrá hacerles daño. De pronto se pueden aislar demasiado del mundo. Necesitan aprender a atreverse a salir al mundo y disfrutar de lugares que son desafiantes para ellos.

Leo

Ellos le tienen miedo a la indiferencia, no que no los valoren o los tomen en cuenta. Siempre buscan ser los protagonistas y buscan el afecto de los demás y a veces terminan en el lugar equivocado. Saben llamar la atención y la forma en que se expresan los hace el centro de atención.

Virgo

Temen a perder el control de lo que ocurre a su alrededor, saben que si las cosas no funcionan como ellos dicen van a entrar en pánico y tratan de reprimir todo lo que piensan, que es ilógico. Su mayor temor es no ser perfectos. Probablemente pierdan el control si una persona derrama un poco de vino sobre su mantel nuevo o si no lavan los trastes inmediatamente. Odian el desorden tanto físico como psicológico y se desesperan fácilmente. Aunque la mayoría de las personas los tachen de locos, ellos piensan que están siendo previsores o realistas; necesitan organizarse de manera compulsiva y hasta obsesiva. Mantienen sus emociones a raya y no se permiten ser vulnerables.

Libra

Tienen miedo de no agradar a los demás. Su mayor temor es la soledad. Como son personas muy inteligentes, apasionadas y cariñosas, son parejas excepcionalmente buenas. Es difícil imaginarlos solteros. Generalmente son monógamos seriales o depresivos perpetuos.

Escorpio

Le temen al abandono, por eso no soportan la intimidad; saben que no serían felices si pierden su esencia al estar en una relación. Suelen atraer a las personas para después alejarlas. Suelen tener aventuras fuera de la pareja o se alejan sentimentalmente de ella. Le temen a la intimidad pues son personas muy oscuras, profundas y complejas. Su signo es el más sensible del zodiaco y con frecuencia se vuelven esclavos de sus emociones. Sin embargo, nunca demostrarán sus emociones con facilidad.

Sagitario

Su mayor miedo es que les impongan límites o no poder desarrollarse o crecer. Sí alguna vez sienten miedo, sufren de pesimismo existencial y caen en comportamientos caprichosos o erráticos. Odian los espacios cerrados, les encanta buscarse a sí mismos. Tratarán de hacerlo con sus propios recursos, pero sin sentirse culpables por gastar. Muchas veces sufren de claustrofobia; no soportan la rutina o sentirse prisioneros en espacios cerrados.

Capricornio

Le teme a no estar a la altura de sus responsabilidades. Son muy rigurosos en lo que se proponen, así que se exigen demasiado. Su mayor temor es fallar, tratan de mantener su mente siempre ocupada. Son adictos al trabajo. Este miedo determina el ritmo con el que desempeñan sus labores. Los nativos de esta casa ostentan una dualidad entre ambición y miedo al fracaso a raíz de una relación conflictiva con la figura paterna, ya sea por haber tenido un padre exigente o por su ausencia. Su motivación es su propio miedo.

Acuario

Tienen claustrofobia, no soportan el encierro, les dan miedo las imposiciones y las instituciones como la escuela, el trabajo o hasta el matrimonio, son grandes desafíos para ellos; pasarán casi toda su vida tratando de evitar cualquier tipo de compromiso. Son personas muy originales y les gusta tomar sus propias decisiones. Prefieren la soledad y probablemente sean más felices así.

Piscis

Su mayor temor es una realidad hostil porque son extremadamente sensibles. Son muy vulnerables y si sienten agresividad por parte de alguien inmediatamente se paralizan. Se les dificulta equilibrar sus emociones. Odian las responsabilidades, no les gusta crecer, son niños eternos, viven en su propio mundo de fantasía y no desean dejarlo por nada. Son muy contrastantes, tienen cierta sabiduría y algo de madurez, además de ser muy creativos, pero carecen de la capacidad de arreglar los asuntos cotidianos. Tienden a caer en el alcoholismo o a la drogadicción. Necesitan apoyo para poder alcanzar la madurez.

Nota tomada de Okchicas