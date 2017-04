Publicado en: Destacados, Nacionales

Abr 5, 2017 1:00 pm

Los diputados asistentes en la Asamblea Nacional llevaron a cabo la discusión para la activación del proceso de remoción de los Magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por su responsabilidad en ruptura del orden constitucional.

LaPatilla.com

Al iniciar la discusión, el diputado Juan Miguel Matheus fue el primero en tomar la palabra desde el podio y expresó que “Nicolás Maduro es el autor intelectual del Golpe de Estado y los siete magistrados express sus autores materiales”.

Indicó que “le tienen miedo a que se recupere la dignidad del TSJ porque quieren mantenerlo postrado al régimen”.

“Se pueden remover magistrados cuando actúan por activismo político y parcialidad, tal y como lo hacen ellos con Maduro”, recalcó.

Aunque la bancada del Gran Polo Patriótico no estuvo presente durante el inicio y desarrollo del primer punto del orden del día en la Asamblea Nacional, para este punto hicieron acto de presencia los diputados Víctor Clark, Héctor Rodríguez, Haiman El Troudi, entre otros.

Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón, insistió en que “el problema está en el vértice superior de la administración de justicia en el país, que ya de por si es precaria. El Art.263 de la Constitución establece los requisitos para ser Magistrado. No los cumplen y además el presidente tiene prontuario”.

Recalcó que “no nos temblará la mano para remover a estos Magistrados que no tienen Currículo sino contrato con el Gobierno”.

Al terminar la intervención de Rondón, siguió el diputado por Voluntad Popular, Juan Guaidó, quien además de hacer un llamado al pueblo para acompañar a las acciones de calle, recalcó que “los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ son funcionarios públicos designados ilegalmente que le responden directamente al Ejecutivo y a sus órdenes”.

“El Ministro de la Defensa no asume que colectivos armados atentaran contra la seguridad de manifestantes pacíficos el día de ayer. Pero preso y juzgado debe ser por no proteger seguridad e integridad del pueblo que reclama restituir orden constitucional”, aseveró.

Guaidó se preguntó: “¿Cuál es la excusa para no convocar elecciones? Tan sólo el miedo a contarse y asumir la voluntad del pueblo. El procedimiento se inició ya, los magistrados serán destituidos y juzgados por sus delitos en contra de la Constitución y del pueblo”.

Luego, el diputado Carlos Prosperi, reiteró lo dicho por sus antecesores en el orden de exposiciones, al indicar que “por encima de ruptura constitucional, seguimos ajustados a la Constitución y al artículo 265 que da potestad a remoción de magistrados”.

“El hecho se cometió, se rompió con la Constitución Nacional, admitido por la propia Fiscal General, y no pueden venir a enmendarlo”, insistió y agregó que “se les olvidó que desconocieron en su momento decisiones del TSJ y destituyeron a Magistrados”.

Tras la llegada de los parlamentarios oficialistas, el jefe de la fracción opositora, Stalin González, pidió una “moción de urgencia” con la intención de juramentar a los diputados del Gran Polo Patriótico, por lo que el presidente de la AN, Julio Borges, indicó que “vienen a defender lo indefendible y no tienen como dar la cara al pueblo. Digan la verdad ante el mundo”.

Al respecto, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, tomó la palabra y aseguró que “sin la calificación de falta grave del Poder Ciudadano no pueden destituir a los magistrados. No intenten dar golpe parlamentario como en Brasil, Paraguay y Honduras, porque no lo van a conseguir”.

“Hacemos un llamado a debatir las diferencias pero con responsabilidad y sin pedir una intervención del país”, dijo.

Al terminar su intervención, Borges le respondió al jefe de la bancada oficialista: “Diputado Héctor Rodríguez, vayamos a las elecciones y votemos todos los venezolanos, son las que tocan, elecciones este año. Eso es la solución: elecciones son la paz”.

Y haciendo uso de su derecho a réplica dijo Rodríguez: “Yo respondo sencillo, ¿Ustedes no están validando a sus partidos? Terminen de validar y vamos a elecciones. ¿Ya tú no tienes candidato presidencial? Dejen de seguir engañando al pueblo: Eso sí, quien lo convoca es el CNE no la OEA, Almagro, es soberanamente. Respeten las instituciones venezolanos.

“Héctor, la verdad es que te hubiera recomendado que nunca hubieras pedido la palabra por segunda vez”, finalizó Borges.

Terminado el “tira y encoge” continuó el debate con la intervención del diputado Carlos Berrizbeitia, quien directamente a la bancada oficialista expresó: “lo mínimo que pueden hacer es rechazar atropellos de GNB y PNB porque eso si es inconstitucional y contra los derechos humanos”.

Berrizbeitia recalcó que “el Tribunal Supremo de Justicia tiene un cáncer cuya metástasis está en la Sala Constitucional. ¿Cómo hablan de democracia con un golpe continuado? La propia Fiscal General ha admitido la falta grave contra la Constitución, lo que nos da la potestad de removerlos”.

“A nosotros nos eligió el pueblo venezolano, a ellos los designó Maduro para protegerse y mantenerse en el poder”, finalizó.

Tras las palabras del diputado Berrizbeitia, la bancada oficialista se retiró del hemiciclo.

12:30 pm | Diputados de Bancada Oficialista se retiran del Hemiciclo de Sesiones. #SesiónAN pic.twitter.com/GUCZvm75X0 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 5, 2017

Acto seguido, el diputado Juan Pablo Guanipa, antes de iniciar su derecho de palabra calificó a los diputados oficialistas como cómplices de lo que pasa en el país “¿Por qué están aquí si mantienen que estamos en desacato?”

Guanipa se preguntó ante los diputados asistentes: “¿Cuál es la honorabilidad de ese ciudadano que impusieron como Presidente del TSJ? Son una vergüenza para el país (…) Todas las causales de falta grave se aplican a cada magistrado y serán removidos. El proceso ya inició y se completará”.

Finalizado el debate, el secretario de la AN, José Ignacio Guédez dio lectura al documento, y punto seguido fue aprobado por unanimidad el acuerdo de activación de proceso de remoción de los Magistrados del TSJ por ruptura del orden constitucional.