Abr 5, 2017 9:34 am

La sesión ordinaria de la Asamblea Nacional (AN) comenzó puntualmente a las 9:30 de la mañana con la asistencia en pleno de los diputados de la oposición.

LaPatilla.com

El punto único a discutir es la ruptura del orden constitucional y permanencia del Golpe de Estado en Venezuela.

Con la llegada del presidente de la AN, Julio Borges, el secretario José Ignacio Guédez, dio lectura al acta del orden del día.

Borges informó que se está realizando en Bangladesh una reunión con los parlamentarios del mundo. “Se logró con el compromiso de Darío Vivas a quien se le emplazó públicamente, se otorgue las visas a la Comisión de la Unión Interparlamentaria Mundial y va a venir la comisión de Derechos Humanos”, dijo.

Al terminar la lectura la segunda vicepresidente de la AN, Dennis Fernández, solicitó una modificación de lo previsto para discutir para incluir la activación del procedimiento de destitución de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del hilo constitucional en el país.



Dip.@adennisf solicita modificar el Orden del Día para incluir Activación del Proceso de remoción de los Magistrados TSJ. Aprobado. pic.twitter.com/WYV88apDl3 — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 5, 2017

Como ya se ha vuelto costumbre, los parlamentarios de la bancada oficialista no acudieron a esta sesión ordinaria.

Al tomar la palabra antes de iniciar el debate, el diputado Juan Requesens expresó que “no tenemos alternativas, si el Gobierno no quiere llamar a elecciones, entonces encontrarán a este pueblo junto a sus políticos. Aquí no se rinde nadie, porque la defensa del pueblo es a la única a la que le rendimos cuenta”.

Inicia el debate

El primero en tomar la palabra fue el diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien proyectó las palabras de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, cuando se refirió a la ruptura del hilo constitucional con la sentencia publicada por el TSJ.

“El Golpe de Estado y el desconocimiento de la AN no comenzó el 30/03, sino desde que se dieron los resultados del 6 de diciembre y el 23 de diciembre con la designación de magistrados express que se encargaron de anular elección en Amazonas (…) Digo bergantos y bergantas para decir ‘picaros y pícaras”, dijo Ramos Allup.

“Decidieron que la AN no podía designar su propia defensa, sino que esta debía provenir de la Defensoría de Nicolás Maduro. Si no entiendes la Constitución que alguien te la explique para que no sigas metiendo la pata”, dijo.

“Este gobierno se fundamenta en las decisiones insconstitucionales del TSJ y en el apuntalamiento de sus fechorías del Alto Mando Militar (…) que escojan si quieren ser los custodios de la Constitución o simplemente los guardaespaldas de Nicolás Maduro”, dijo.

Freddy Guevara

Por su parte, el diputado y primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara expresó que “el problema no viene del desacato, sino de los dictadores que no aceptan que perdieron el apoyo del pueblo”.

Recalcó que “el error del Gobierno fue poner por escrito y reconocer el golpe continuado en contra de este Parlamento”.

“Si al pueblo le niegan posibilidad de resolver la crisis a través de instituciones sólo queda el derecho a la rebelión”, expresó.

#AgendaAN | 05/04 | 9:30 am | Sesión Ordinaria | Propuesta de Orden del Día ? pic.twitter.com/1MKdZqp63M — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) April 5, 2017