Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 5, 2017 4:45 pm

El dirigente del movimiento estudiantil, José Barboza, hizo un llamado a la Fiscal General de la República para que se destituya los siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y libere a Yhimy Gutiérrez, quien pertenece al partido Un Nuevo Tiempo(UNT) junto a 27 estudiantes detenidos en las protestas de este martes. También se pronunció por la detención injusta de 17 jóvenes militantes de UNT, quienes protestaban por la falta de medicinas hoy en EL Vigía.

Nota de prensa

“Pedimos que destituya los siete magistrados del TSJ para que así, el hilo constitucional en Venezuela siga su camino democrático, igualmente solidarizarnos con los diputados y todos los estudiantes que fueron detenidos, como en el caso de Yhimy Gutierrez”.

Del mismo modo, Eduardo Fernández, miembro de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia (LUZ), exige que se presenten cargos en contra de los magistrados e hizo un llamado a toda la sociedad civil para seguir protestando por los delitos que comete el gobierno nacional.

“Hacemos un llamado a toda la juventud y sociedad civil, porque las calles no son del gobierno, ni de la policía, las calles son de los venezolanos. El Fiscal Superior del Zulia, Richard Linares, no tuvo mucho que decir y estamos seguros que no tiene argumentos legales para debatir con nosotros la situación del país”.

Gleidimar González, presentó un documento la sentencia del artículo 155 y 156 establecidas por el TSJ, donde se violaron los derechos a la Constitución en la cual el fiscal no dio respuestas, sin embargo el movimiento estudiantil respondió que seguirán manifestando su descontento con los oficialistas.

“Al expresarle al fiscal nuestras preocupaciones sobre el país, no tuvo ninguna respuesta, pero nosotros sí la tenemos y es que vamos a seguir en las calles, para que se haga justicia con respecto a los magistrados y liberen aquellos estudiantes que por pensar diferente, fueron arrestados”.

Al respecto, Yorman Barrillas, presidente de la FCU-LUZ, manifestó su indignación hacia el TSJ, ya que deberían estar al servicio de la Constitución y estado de derecho, pero prefieren estar al servicio de un presidente que viola la voluntad popular de millones de venezolanos que eligió la Asamblea Nacional.

“Hago un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela y al ministro Padrino Lopez a que se amarre los pantalones y haga cumplir la Constitución, por tal motivo se restituya el estado de derecho y se haga un llamado a unas elecciones en el país. Los jóvenes debemos salir a defender nuestra patria”.