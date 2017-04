Publicado en: Opinión

Abr 5, 2017 6:18 am

Desde hace más de 12 años he estado oyendo sobre los planes de Chávez y como los mismos se cumplen a la perfección. Ha surgido un tipo de análisis lineal y casi mecánico que asume que en lo social y lo político es posible crear e implantar modelos de forma tan sencilla como armar un lego. El método se basa en pensar que hay una conspiración permanente según la cual unas súper mentes idean el rumbo que deben darle a la sociedad y por allí la conducen sin equívoco alguno. Los he llamado los conspiracionistas.

A raíz de las sorpresivas declaraciones de la Fiscal General, no se hicieron esperar las conjeturas que conectaron la declaración de Ortega Díaz con una inteligentísima y brillante reacción de Maduro para revertir a nivel internacional la condena por la ruptura del hilo constitucional producto de la publicación de las sentencias del TSJ.

Según los conspiracionistas, la declaración de la Fiscal fue un teatro para generar un impasse con el TSJ para que Maduro mediara y quedara ante el mundo como un demócrata. No deja de preocuparme el simplismo que se esconde detrás de este tipo de análisis. Aún si la conspiración hubiese ocurrido, la misma no tuvo los efectos deseados. Esto sin hablar de la torpeza con la que se manejo todo este asunto. En particular, que el Consejo de Seguridad de la Nación le sugiriera al máximo organismo a cargo de la interpretación de la Constitución que reculara, lo cual acepto.

En todo caso, una revisión de los últimos meses muestra un obstinación de la línea dura del chavismo que busca aferrarse al poder por encima de cualquier consideración moral o legal. Su proverbial falta de escrúpulos le permite una facilidad de acción que muchos de los conspiracionistas confunden con inteligencia. Porque hacen cosas que el resto de venezolanos no harían. Y no lo harían porque no son delincuentes o violadores de la Constitución y las leyes.

Volviendo a la línea de aferrarse al poder y en medio de una severa crisis de flujo de caja, el gobierno decide ordenar que las capacidades legislativas de la AN sean traspasadas a otro ente por dos razones fundamentalmente: la contratación de nueva deuda para tratar de tapar el déficit de divisas y la creación de empresas mixtas para poder entregarle al imperialismo ruso acciones de la empresa que se le expropió a Exxon a cambio de dinero fresco. Los socialistas del siglo XXI critican duramente al capitalismo pero disfrutan de sus procedimientos.

Desaparecer funcionalmente a la AN es un proyecto que viene rodando desde hace rato. La señora Gutiérrez decidió ponerse a salvo de los problemas que eso traería y abandonó el cargo de presidente del TSJ. Eso permitió que el chavismo entregara ese puesto a un incondicional dispuesto a firmar cualquier adefesio que algún escarracito le pusiera por delante. No calculó el chavismo el nefsto impacto que tales decisiones tendrían sobre la opinión pública mundial.

Desde hace un tiempo, la Fiscal junto a muchos jueces habían decidido no presentar cargos a los falsos positivos fabricados por los prófugos de la justicia norteamericana que dirigen el ministerio de interior y el SEBIN. Incluso fuimos testigos del desconocimiento por parte del general de los modelos cualitativo-cuantitativos de las boletas de excarcelación de presos políticos como la emitida a Jon Goicochea.

Se evidencia una división del chavismo. La misma es clara. Por un lado, los corruptos, violadores de derechos humanos y narcotraficantes, por el otro quienes creen en el proceso revolucionario y que existe la posibilidad de rescatarlo. Otra dimensión de la división es la de los que saben que tendrán que rendir cuentas ante los organismos judiciales y los que no quieren que los confundan con esa sarta de delincuentes que ocupan el poder.

Esto ayuda a explicar y tratar de entender la tragedia que vive la dictadura. No tienen capacidad para manejar todos los problemas que se auto generaron durante los últimos lustros. Es así como observamos que un gobierno que se dice socialista y preocupado por los venezolanos prefiere pagar a los capitalistas tenedores de deuda antes que atender los problemas del pueblo venezolano al cual pone a pasar miseria y necesidad.

Para los conspiracionistas la actuación de Maduro está fríamente calculada. No le importa mantenerse en el poder con 10 porciento de apoyo. No le importa no tener forma de ejercer la soberanía del país. No le importa que al darse unas elecciones sea totalmente barrido del poder. Yo prefiero observar la torpeza de unos delincuentes que dilapidaron ingresos que suman más del doble de todos los dineros que entraron a las arcas de la nación entre 1830 y 1998.

Los conspiracionistas prefieren entregar sus mentes a unas simplificaciones que justifican ante sus ojos lo que nos está pasando. Creo que son víctimas de lo que los psicólogos llaman desesperanza aprendida. Piensan que no habrá salida porque el chavismo controla toda y cada una de las variables que componen el sistema político.

Los últimos acontecimientos demuestran lo contrario. Las intentonas anti reglamentarias de Pary y Moncada en la OEA no tuvieron éxito. Con el descaro que los caracteriza, culparon al resto de los países de “golpistas” por haber seguido adelante con la agenda como respuesta a la flagrante violación de los procedimientos por el boliviano. Mercosur decidió aplicar la cláusula democrática porque no se comió el cuento del recule. Igual pasó en la OEA.

No es que la Fiscal es ahora nuestra alta pana. Nos toca exigirle que haga valer su denuncia pública. No se vale decir que fue su opinión particular. Los que somos de oposición debemos presionar para que los jueces que dictaron las sentencias sean destituidos y sometidos a la justicia por golpistas. Esto continúa y nuestra capacidad de lucha no se agota.

La política es un asunto complejo. Se puede decir que la mayoría de las variables están fuera de control en un país sumido en el caos. Vivimos una situación de momentos de equilibrio inestable que pueden derivar en cualquier cosa. Es menester usar nuestra inteligencia en escudriñar las razones por las que hemos llegado hasta aquí. Solo así estaremos preparados para salir del foso que cada día que Maduro pasa en el poder se hace mas profundo.

