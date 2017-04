Publicado en: Actualidad, Regionales

Abr 5, 2017 3:51 pm

“Ayer, el régimen de Nicolás Maduro ratificó que en Venezuela continúa el golpe de Estado al impedirnos la llegada al Parlamento para sesionar”. Así inició este miércoles la intervención del diputado de Vente Venezuela por el estado Monagas, Juan Pablo García, para quien los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) conspiran contra la República.

Nota de prensa

Para el parlamentario, los magistrados cometieron un delito tipificado en el artículo 132 del Código Penal y es la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, la que tiene la titularidad para la acción penal.

García reveló la intención del régimen de demostrar que en Venezuela hay separación de poderes y Estado de derecho. Calificó esta última actuación del TSJ como “un golpe continuado” porque han sido 52 decisiones aproximadamente en contra del Parlamento, iniciando el 23 de diciembre de 2015, cuando la Sala Electoral del tribunal anuló el nombramiento de los diputados de Amazonas.

“Con las sentencias 157 y 158 no sé qué intentaron revertir, se equivocaron una vez más, señores, demostraron que no hay separación de poderes y que continuamos con el golpe de Estado; recibieron las instrucciones por el jefe del régimen y un supuesto Consejo de Defensa de la Nación. Creyeron aparentar ante el mundo que eran demócratas y que en Venezuela no está pasando nada, aquí hay un golpe de Estado y un rompimiento del hilo constitucional”, enfatizó.

Además, explicó que en Venezuela se cumplirá con el artículo 333 de la Constitución cuando le sean restituidas plenamente las facultades a la Asamblea Nacional para legislar, para nombrar rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los magistrados del TSJ, así como la facultad para controlar al Estado.

En ese mismo orden, dijo que para ser restituido el Estado de derecho y el orden democrático del país, deben ser puestos en libertad todos los presos políticos y convocarse elecciones generales lo más pronto posible.

“Aquí estamos los diputados de la Unidad, junto a los venezolanos. Hago un llamado una vez más a la reserva moral de la Fuerza Armada Nacional, para que todos juntos rescatemos el hilo constitucional perdido en Venezuela”, finalizó Juan Pablo García.