Abr 5, 2017

Lilian Tintori de López, activista de derechos humanos y María Corina Machado, dirigente política de Vente Venezuela, ratificaron la convocatoria realizada por los diputados opositores de manifestar pacíficamente este 6 de abril, como parte de la activación del proceso ciudadano, que permite a los venezolanos exigir la destitución de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“Nuestros tres caminos de lucha están ya están activados. La lucha internacional, la lucha institucional desde la Asamblea Nacional y la calle. La calle que depende de todos los venezolanos. No seamos esclavos de Nicolás Maduro, salgamos a la calle mañana a las 10:00 am desde la Plaza Altamira y demostremos que queremos democracia. Y los que no puedan venir a Caracas, les pido que salgan todos de sus casas, en sus pueblos, caseríos, ciudades, todos salgan con su bandera tricolor”, agregó.

Tintori aseguró que ante la represión, los venezolanos y los líderes políticos deben hablar claro al país y acompañar al pueblo en la calle. “Hemos trabajado muy fuerte en esta lucha que no hemos abandonado y que no vamos a abandonar, menos cuando sentimos que estamos cerca de la libertad. Ayer juntos en unidad, en la calle y con valentía, María Corina Machado, Henrique Capriles y yo decidimos continuar hacia adelante a pesar de la represión brutal de la dictadura. Ayer todos en una unidad firme, le hablamos claro al país y acompañamos a los venezolanos en las calles y eso es lo que tienen que hacer todos los líderes que creen en la democracia”, expresó.

La esposa de Leopoldo López, líder venezolano encarcelado desde hace tres años en Ramo Verde, destacó que a su juicio, “estamos llegando al fin de la dictadura y debemos ser firmes y fuertes y comunicar lo que está pasando. El régimen quiere eliminar a la oposición y eliminar a los medios de comunicación”. Así mismo denunció que “esta dictadura es cruel y cobarde porque se mete con las mujeres y usa la violencia porque no tiene la razón. Nada va a pasar si no salimos a la calle, solo el pueblo de Venezuela podrá acabar con la dictadura”.

Tintori llamó a un proceso de transición y negociación en el país, donde la voluntad de cambio del pueblo venezolano esté representada y “no sea como el diálogo que fracasó”. “En el país debe darse una transición urgente, una negociación donde esté la OEA, quienes tienen un informe muy claro sobre la situación en Venezuela, para que podamos cambiar el sistema ya fracasado. Se necesita determinación, fuerza y acciones claras como la fecha de las elecciones generales, la libertad de los presos políticos, el canal humanitario y el respeto de la Constitución”.

María Corina Machado, quien acompañó a Tintori el día de ayer durante la protesta en la autopista Francisco Fajardo de Caracas, y a raíz de la cual se contabilizan más de 20 personas heridas, 30 detenidos y varios desaparecidos, resaltó que “la Asamblea Nacional avanza en el proceso para la destitución y para dejar sin efecto el nombramiento de Magistrados del TSJ. Las declaraciones de la fiscal son irreversibles, por ello debe aplicarse justicia y Estado de derecho en el país”.

La ex diputada opositora, calificó las acciones de calle pacíficas del día de ayer, como acciones “que ahora tienen una nueva energía”, debido a “la solidaridad, el coraje y la determinación de los jóvenes, sociedad civil, periodistas que protestaron”.

De igual forma envió un mensaje de reconocimiento a los diputados que manifestaron ayer. “Los diputados que hoy están al frente, los periodistas que saben lo que significa defender la verdad en una dictadura mafiosa, les hacemos un reconocimiento. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer. El 350 se aplica y comienza ya. Rebelarnos es un deber que tenemos cada uno de los ciudadanos ante el golpe de estado permanente. La desobediencia cívica es hoy un deber moral”.