Desde muy temprano el diputado por Primero Justicia, Juan Requesens, se trasladó hasta la sede de la Asamblea Nacional (AN) a fin de asistir a la discusión para la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

“Amanecimos muy temprano en la AN. Ayer el Gobierno no dejó que la marcha que venía con el pueblo llegáramos al Palacio Legislativo. Nosotros no nos vamos a desmovilizar. Estos golpes no son nada seguimos pa’ lante, seguimos dándole duro. Vamos a seguir contra la represión y la dictadura. Elecciones YA. Gracias por estar tan pendiente”, expresó Requesens a través de un video publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Requesens, tras la agresión del pasado lunes 3 de abril en los alrededores de la Defensoría del Pueblo, ya fue dado de alta y se encuentra de reposo. Sin embargo, aseguró que se trasladó hasta la AN “para cumplir con el compromiso que tengo con mi pueblo”.

Indicó que presenta un traumatismo muy cerca del ojo, el cual rompió músculos y arterías. Tengo 56 puntos tras una intervención quirúrgica y tratamiento con antibióticos para evitar cualquier infección”.

