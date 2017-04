Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 5, 2017 5:27 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro envió este miércoles unas palabras al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro.

“Ya Almagro está derrotado, ya Almagro es polvo cósmico, basura de la historia, Alamagro hizo en la OEA lo que Ramos Allup hizo con la AN, por eso tanto la AN como la OEA son un fraude. No perdamos el tiempo con esa gente, cada quien tiene marcada su hora en este astral… Ya a la OEA le pasó su tiempo, ya es cuestión del devenir histórico para que la OEA termine hundiéndose”, dijo.

Esto en respuesta a la solicitud que ha gestionado almagro ante la OEA para tratar la situación venezolana en este organismo.

Las palabras las suscribió Maduro en un acto desde el estado Guárico transmitido en cadena nacional de radio y televisión.

