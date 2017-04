El ejercicio de la fuerza es muestra de debilidad y cobardía cuando la tienes. El débil se esconde tras la fuerza y el fuerte, usa la fuerza para acompañar al débil a construir. Cuánta fuerza despilfarrada en sangre, en lágrimas, en dolor, por el simple hecho de pensar diferente, creer diferente. Es un crimen, son muchos crímenes en uno, y el más grande, es el poner a hermanos a enfrentarse mutuamente, cuando lo que habría que enfrentar es al hambre, a la inseguridad, los problemas de la salud, entre tantos otros problemas que realmente importan y que dejar de enfrentarlos y resolverlos, pudiendo hacerlo, constituye otro crimen en sí mismo. Valiente es algo que me han dicho alguna vez, lo cual yo no me creo nada, en absoluto. En todo caso, valiente no es hacer porque se puede, valiente es hacer porque nadie cree que se puede y aún así se hace, y aún así se puede. Cuántas demostraciones de valentía que se vieron en un día, como no quisiera ver más daño, valentía que duele porque no debería ser necesaria, no para eso, no para tanto. Con todo y eso valentía. Me siento pequeñito ante la grandeza de la gente y ante lo inmenso de este sufrir por ver sufrir, de este gritar por ver el grito de mi hermano, que le grita a su hermano; “no me hagas daño, somos lo mismo”. Valiente es resolver, valiente es solucionar para que días como hoy no sean necesarios ni en la imaginación. Para solucionar, dejar que sea la gente, el pueblo en su poder que elija lo que quiere. Para ser valiente, dar vías de paz y solucionar; elecciones. Sí, elecciones libres, que al final, es como verdaderamente los pueblos dialogan. #Elecciones #ValienteEsSolucionar #ElEjercerLaFuerzaEsCobardía #EnfrentarHermanosEsUnCrimen #TodaVenezuelaMereceAlgoMejor

