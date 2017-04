Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 5, 2017 7:55 am

Un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el túnel de acceso al estacionamiento del Centro Simón Bolívar en el centro de Caracas impidió este miércoles el acceso al diputado de la oposición, Luis Stefanelli.

LaPatilla.com

El diputado, visiblemente molesto por la acción, se baja de su vehículo y muestra las credenciales como parlamentario, pero el GNB igual continúa con la negativa de permitirle el acceso.

“Mira, pasan todos menos éste, ¿qué es eso? eso me obligó a abrir el cerco que tenían, recibí varios empujones pero no me golpearon. Esto no va a durar toda la vida y creer que no ha pasado nada. Su gran mayoría tiene valores fundamentales, pero no pueden alegar que les dieron una orden”, dijo Stefanelli.