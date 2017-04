Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 5, 2017 10:22 am

El primero en tomar la palabra en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional este miércoles fue el diputado por Acción Democrática, Henry Ramos Allup, quien proyectó las palabras de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, cuando se refirió a la ruptura del hilo constitucional con la sentencia publicada por el TSJ.

LaPatilla.com

“Estos magistrados, en compañía del Alto Mando Militar y los colectivos armados continúan aplicando el Autogolpe de Estado. Este gobierno se fundamenta en las decisiones insconstitucionales del TSJ y en el apuntalamiento de sus fechorías del Alto Mando Militar (…) que escojan si quieren ser los custodios de la Constitución o simplemente los guardaespaldas de Nicolás Maduro”, dijo.

“El Golpe de Estado y el desconocimiento de la AN no comenzó el 30/03, sino desde que se dieron los resultados del 6 de diciembre y el 23 de diciembre con la designación de magistrados express que se encargaron de anular elección en Amazonas (…) Digo bergantos y bergantas para decir ‘picaros y pícaras”, dijo Ramos Allup.

“Decidieron que la AN no podía designar su propia defensa, sino que esta debía provenir de la Defensoría de Nicolás Maduro. Si no entiendes la Constitución que alguien te la explique para que no sigas metiendo la pata”, dijo.

Expresó que “si hay una controversia entre Fiscalía y TSJ no la puede arreglar el Tribunal. En ambas sentencias ellos podían delegar las funciones de la AN entre quienes quisieran y cuando estos imbéciles se dieron cuento pensaron que habían ‘resolvido’, y lo digo adrede, la situación”.

“Hay más de 50 sentencias que señalan el desacato de la AN. Pero no sigámonos viendo el ombligo. Estos bergantos y bergantas han perpetrado el Golpe de Estado continuado y no tenemos que ceder a este Gobierno forajido”, recalcó.

“Si el Ministro de Defensa se atreve, que venga a hablar con nosotros. Pero que no sea guapo a distancia”, concluyó.