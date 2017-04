Publicado en: Opinión

Abr 5, 2017 6:14 am

El foro internacional se pronuncia con decisión de OEA el 3 de abril y exhortar a Maduro para restituir el ordenamiento constitucional de Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó ese mismo día por mayoría una resolución para instar al gobierno venezolano a que se retome el orden constitucional en Venezuela.

“Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y derogárselos a sí mismo son incompatibles con las prácticas democráticas y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”, indica el documento del organismo, aprobado por mayoría, con cuatro abstenciones. A pesar de que el Poder Judicial suprimió contenido de dichas sentencias, la OEA indicó que es indispensable que el gobierno venezolano tome las medidas necesarias para que se restaure el orden democrático.

Una de los puntos de la resolución establece que el organismo urgirá al gobierno venezolano a que garantice la separación e independencia de los Poderes Públicos, así como la restauración de las competencias de la Asamblea Nacional.

El organismo regional también aseguró en la declaración que apoyará “las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y del Estado de Derecho”. La declaración fue aprobada por mayoría en el Consejo Permanente de la OEA, contando con la abstención de El Salvador, República Dominicana, Bahamas y Belice.

La Fiscal General alertó el jueves 30 de marzo sobre la ruptura del hilo constitucional. Se presume que esta funcionaria no actuó por cuenta propia, que no estaba sola. Y en el seno militar, por lo visto, el desafuero del tsj habría traspasado la raya. De ahí el exhorto inconstitucional del Consejo de Defensa a ese tribunal para que revisara las dos sentencias a la velocidad de la luz. La Asamblea Nacional debe exigirle a la Fiscal General que sea consecuente con su declaración, y les abra un procedimiento por responsabilidad civil, penal y administrativa a quienes de manera notoria y pública han alterado el orden constitucional.

El bochorno de una Sala Constitucional desdiciéndose de manera unánime del abuso que habían refrendado unánimemente tres días atrás, apenas unos minutos después del exhorto del Consejo de Defensa Nacional (de Maduro), sin ningún razonamiento jurídico se concluye que el tsj es un triste atajo de genuflexos, atentos a cumplir las órdenes del poder ejecutivo. Tanto así que, al anunciar el disparate de la modificación o rectificación de sentencias, ¡aparecieron con el Vice-presidente de la República, Tarek El Aissami como asomado! Ese tsj espurio ha aprobado 46 sentencias en contra de la Asamblea para cercenar facultades constitucionales que otorgo mediante el voto popular el poder soberano del pueblo venezolano. Y, por supuesto arrebatar la función de aprobar leyes de interés público, ejercer control sobre el Ejecutivo y exigirle cuenta de sus acciones. El tsj ha usurpado las potestades de la Asamblea de aprobar el presupuesto de la Nación y los créditos adicionales, y mantiene de manera fraudulenta un Decreto de Emergencia que le ha dado patente de corso a Maduro para continuar con su campaña de destrucción del país. De manera que el auto golpe está vigente. El gobierno esta jugando con candela a punto de conflagración. La AN fue ignorada para otorgar concesiones, ventas de acciones de bienes de la republica. La AN es paso obligatorio para contraer deudas, negociar contratos petroleros, mineros dentro y fuera del país. La sentencia 156 buscó reinterpretar el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos para excluir la aprobación de la AN en la conformación de empresas mixtas. PdVSA (hipotecada) está bregando un fuerte financiamiento de la empresa petrolera rusa Rosneft, para cubrir la cuota de casi $3 millardos que debe pagar este mes a sus acreedores. La CAF y el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura han sido puestos en pre aviso sobre el no reconocimiento de compromisos financieros que no cuenten con la anuencia del Poder Legislativo, órgano que representa la voluntad popular. El gobierno esta quebrado, no tiene con que pagar deudas internacionales y tampoco la NOMINA de funcionarios, jubilados, misiones y pago de colectivos matones, el problema es un búmeran a punto de estallar. El auto golpe constitucional sigue aun cuando Maduro diga que subsano el Impasse entre incondicionales del tsj, poder ciudadano y poder electoral que guarda silencio ultratumba en pleno proceso de validación de partidos de la MUD y mira a elecciones de gobernadores vencidas que se oponen realizar.

El comunismo chavista no da tregua por el afán de tener el poder omnímodo, y volverán con su ofensiva contra las instituciones republicanas y las libertades públicas. Maduro el domingo 2 de abril volvió a lucir su rostro de tira piedra sin tino en cadena nacional buscando convencer a la pírrica audiencia nacional de que él fue artífice de la resolución del “impasse” entre la Fiscal y el tsj y que, detrás de todo, había una conspiración de la ultra-derecha y del imperio contra la “revolución” que cada día es repudiada al máximo por el 90% de la población venezolana que esta esclavizada por hambre, escasez inducida, hiperinflación con especulación, enfermedades por falta de medicamentos y atención hospitalaria, desnutrición infantil, tercera edad, incapacitados y mendigos que deambulan por calles, basureros, y la muerte que ronda en cada esquina por inseguridad e impunidad de asesinos del crimen organizado del narco estado en narices de FAN que son cómplices con la cara bien lavada. Es pertinente recordar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

Hay que seguir presionando la liberación de los presos políticos, la convocatoria a elecciones generales porque la transición política es un hecho irrevocable. El pueblo esta en la calle con sus Diputados de la Asamblea Nacional para restablecer el hilo constitucional y el disfrute de la Democracia plena. No se puede repetir la debilidad democrática ante los golpista como sucedió el 4F/1992 (por eso estamos como estamos) y la restitución de potestades de la Asamblea Nacional e incluirse la destitución y renovación de los poderes: judicial, electoral y abrir una averiguación de responsabilidad constitucional del Poder Ciudadano (Contralor, Fiscal y defensor del pueblo).

La Democracia se sustenta en la Constitución Nacional y las leyes, y la administración de Justicia ante los ciudadanos sin privilegios de ninguna naturaleza: ante la Ley todos los ciudadanos somos iguales.

La constitucionalidad se restituye con la voluntad del pueblo en la calle y el poder legislativo, y no con simples exhortos.

