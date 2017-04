Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 5, 2017 10:22 am

El concejal y coordinador municipal de Voluntad Popular Los Salias, Tirso Flores, aseguró que los venezolanos debemos apoyar a nuestros diputados de la Asamblea Nacional en la lucha por la restitución de la democracia en Venezuela.

Nota de prensa

“No vamos a permitir que nos roben la democracia, a pesar de las bombas lacrimógenas, a pesar de los colectivos; nuestra determinación es por conquistar la libertad de Venezuela y restituir el estado de derecho que hoy no existe debido a las sentencias que ha emitido el TSJ, rompiendo el hilo constitucional y agravando profundamente la crisis que hoy por culpa de Nicolás Maduro existe en Venezuela”.

Flores sostuvo que ayer no solo quedó demostrado el miedo que la dictadura le tiene a que los venezolanos que pensamos distinto marchemos en paz, se demostró una vez más que Maduro le teme a las voces de cambio que ya no solo desde Venezuela, sino, desde todo el mundo hoy nos apoyan, se demostró la resistencia del pueblo venezolano no solo en discurso, sino, en su gallardía de enfrentar y resistir el ala opresora de este régimen; acciones que requieren paciencia y disciplina. Por eso estamos aquí junto al pueblo, acompañado de nuestros ciudadanos resistiendo los ataques de este régimen inhumano.

“El martes triunfó la democracia, ya que, el régimen de Nicolás Maduro, pretende dar una ilusión de tranquilidad para decirle al mundo que aquí no se ha roto el orden constitucional y que existe la separación de poderes y se respeta el derecho a protestar, pero la prueba más grande de que eso es una gran mentira fue la represión total que existió ayer en Venezuela a todos los que manifestamos en contra de la sentencia dictatorial del TSJ”.

Asimismo Flores señaló que hoy la Asamblea Nacional tiene un deber histórico con Venezuela, con la democracia y con el mundo y es iniciar el principio de destitución de los Magistrados Golpistas que vulneraron la democracia en nuestra nación, rompiendo el orden constitucional. Por eso debemos apoyarlos para iniciar la restitución del estado de derecho en Venezuela.

Para concluir el edil saliense aseguró que el régimen de Nicolás Maduro, pretende dar un golpe de estado más en la Organización de Estados Americanos, al intentar solicitar la remoción de Luis Almagro como Secretario de dicha institución.