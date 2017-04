Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 5, 2017 5:41 pm

Luego de una jornada antecedida de agresiones, detenciones y represión por parte del Gobierno Nacional contra diputados y manifestantes que el pasado martes impidieron la realización de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, este miércoles se aprobó por unanimidad activación del procedimiento para remover a magistrados del TSJ.

Nota de Prensa

Así lo señaló el diputado a la Asamblea Nacional, Williams Gil, quien aseguró que “estos magistrados fraudulentos, nombrados entre gallos y media noche, han actuado al margen de la constitución, atentando contra un poder legítimamente constituido y electo como lo es la Asamblea Nacional, legislando y usurpando las funciones de este cuerpo legislativo, por eso es nuestro deber como representantes del pueblo de remover a este oprobioso grupo de magistrados”.

El parlamentario carabobeño y miembro de la Comisión de Medios aseguro que “no descansaremos hasta devolverle a Venezuela la democracia, la libertad y la potestad de elegir, en estos momentos todos los venezolanos debemos estar firmes para lograr el cambio que el país clama a gritos, la luz de nuestra lucha hace que el pueblo tenga esperanza, por eso estamos al frente de los reclamos de todos los venezolanos”.

Denunció que en el país hay un golpe de Estado institucional continuado, por lo que aseguró que desde que se eligió a los nuevos diputados en 2015 el gobierno le confirió super poderes al TSJ para actuar como verdugo de quienes quieren un cambio de progreso para Venezuela.

Gil se preguntó ¿cómo un gobierno que reprime, agrede, detiene, amedrenta, insulta, amenaza y arremete contra el pueblo puede llamarse democrático? “en Venezuela estamos viviendo momentos muy difíciles y no se trata de pasiones políticas, sino que la gente ha salido a la calle a marchar y a protestar porque se está muriendo de hambre, porque no tienen como mantener a sus hijos, porque los hijos no ven un buen futuro, porque la inseguridad y la violencia cada día cobra la vida de más venezolanos, porque nuestros enfermos mueren por falta de medicina, entre otros dramas”.

Para el diputado, la solución a esta crisis que enfrenta el país radica en que se puedan realizarse elecciones generales, que permitan cambiar el modelo, renovar los poderes y enrumbarse hacia la recuperación del aparato productivo del país, que ha sido desmantelado por el actual gobierno.