Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 6, 2017 8:28 am

El actor e influencer venezolano, Marco Pérez mejor conocido como @MarkoMusica, “el chamo de los videos de la sifrina y la tierrúa”, utilizó su cuenta de Instagram para expresar que estaba recibiendo constantes amenazas.

“Con lo que voy hacer público quizá me este jugando tantas vainas (…), yo asumo la responsabilidad, fui yo el que decidió no solamente hacerlos reír, sino dar la cara por lo que está pasando, yo asumo las consecuencias. No le vayan a hacer nada a mi vieja, no hagan nada contra mi vieja”, señaló notablemente preocupado por la situación que le ha tocado vivir desde que decidió hacerle frente al Gobierno venezolano en sus videos que se han convertido en virales.

En los últimos meses Marko se ha vuelto pieza clave para todos los venezolanos que quieren estar informados ante la dura crisis que se vive en el país, pues es él quien comparte y hace eco de las noticias al momento, sin miedo y sin censura.

El contenido que comparte en sus distintas redes sociales ha provocado que sea víctima de amenazas contra su madre que vive sola en Venezuela. Recordemos que desde hace unos años él y su esposa se encuentran radicados en la ciudad de Miami.