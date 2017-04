Publicado en: Actualidad, Nacionales

El Gobernador de Miranda y líder de la Unidad nacional Henrique Capriles, insistió en que las protestas de calle se mantendrán en el país hasta que el Gobierno nacional restablezca el hilo constitucional.

“Si el gobierno respetara la Constitución, les aseguro que no hubiera nadie en la calle protestando. Insisto, tenemos que movilizarnos hoy, mañana y pasado. A nadie le gusta protestar, pero es un recurso que está establecido en la Constitución. Los ciudadanos pueden rechazar a un gobierno que hace lo que le da la gana, que no respeta la Carta Magna. No estuviéramos en la calle si liberaran a los presos políticos, si hablaran del cronograma electoral y si respetaran el voto de los venezolanos”, dijo.

Reiteró que el autogolpe en el país sigue. “No solo es la sentencia que emitió el Tribunal Supremo de Justicia, sino que también se persiguen a políticos como es el caso de Roberto Enríquez, quien está actualmente en la Embajada de Chile, que en un país con gobierno de izquierda”.

Asimismo, Capriles aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro optó por el camino de la dictadura al negarles a los venezolanos el derecho de votar. “En este momento, Venezuela está en dictadura. Maduro alegremente dice que habrá elecciones en 2018. Es inaceptable que diga que habrá elección cuando le da la gana”.

Por otra parte, el líder de la Unidad rechazó la multa que le aplicó la Contraloría General de la República, sin embargo aseguró que el objetivo final de dicha acción, generada desde el Gobierno nacional, es inhabilitarlo políticamente.

“Vienen por mí. Creen que con eso van a frenar el deseo de cambio que quieren los venezolanos. Justo después de la acusación irresponsable de Néstor Reverol, nos acusan de parte de la Contraloría que es desestimado el recurso de reconsideración contra una multa que se me impuso y que le dimos el valor en dólar por el tema de la devaluación, una multa de 10 dólares. La Constitución es clara, el artículo 65 dice que para no poder elegir u optar a un cargo de elección popular, la única forma que eso ocurra es que se tenga una sentencia condenatoria firme”, explicó.

Asimismo, condenó que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana ingresaran a la fuerza el jueves a la Universidad de Carabobo para arremeter contras los estudiantes de dicha Casa de Estudio, y aseguró que en el seno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana existen divisiones. “Ellos salen a aparentar como si fuera grandes amigos, pero saben que la mayoría de los militares sufren de la crisis económica y que el cambio que vienen para el país también es para ellos”.

Por último, Capriles informó que después de Semana Santa dará a conocer al pueblo mirandino y al resto del país sobre la decisión que tomará sobre el tema electoral.