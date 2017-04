Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 6, 2017 6:57 pm

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles exigió nuevamente al Gobierno al celebración de comicios generales y cuestionó que, si se trata de un Gobierno tan popular, ¿por qué no hay elecciones?.

Exigió nuevamente al Gobierno Nacional que se abra el canal humanitario, se ejecuten elecciones y que se liberen a los presos políticos. “Nosotros queremos votar, ese es el derecho del pueblo venezolano, esas son las peticiones”, dijo.

Balance de personas detenidas

El burgomaestre adelantó que en las próximas horas informará en redes sociales sobre el balance de heridos como consecuencia de la represión de las manifestaciones.

Respuesta al Defensor del Pueblo

Además de ello, Capriles respondió a las recientes declaraciones del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab quien indicó que el Consejo Moral Republicano no se pronunciará contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Si este señor tuviera un poquito de respeto por el pueblo venezolano, renunciaría a su cargo… Al no permitir que el pueblo llegara a la Defensoría, quedó muy mal”, expresó.

Capriles a Reverol: Quien ha cometido delitos es él

Se refirió además a la información que circuló más temprano en la que se indicó que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol habría ordenado su captura.

“Si él lo considera, pues cumpla con los requerimientos que tiene que proceder. Si el señor Reverol considera (que cometimos delitos) que acuda a la Fiscalía. Aquí estamos para dar la cara. Quien ha cometido delitos es él, yo no me voy a esconder… Si el señor Reverol tiene un problema personal, yo lo siento mucho… Lo que sí es que el General, aprovechando su posición hace acusaciones muy irresponsables que no podemos aceptar… Todos ,los grupos paramilitares que están en la ciudad los está dirigiendo Reverol”, puntualizó..