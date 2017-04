Publicado en: Actualidad, Regionales

Abr 6, 2017 3:12 pm

Francisco Abreu, coordinador de la organización CAMINA, quien además también fue dirigente estudiantil de la Universidad de Carabobo, expresó indignación en contra de la vil actuación de los cuerpos de seguridad del estado como lo son Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana y PoliCarabobo, al ingresar de forma ilegal y violenta la tarde de este miércoles a esta casa de estudios, allanando de manera flagrante la autonomía universitaria.

Nota de prensa

“La Universidad de Carabobo no está sola, es inaceptable que hayan agredido con armas de fuego a quienes hacen vida dentro de esta institución, golpeando, vejando y robando a estudiantes, trabajadores y profesores que en ese momento se encontraban, secuestrando a los alumnos para despojarlos de sus pertenencias y sembrando el terror en el recinto, dejando un gran número de heridos y lesionados. Toda esta represión y delitos cometidos por los corruptos cuerpos del estado y la violación a nuestro recinto universitario son considerados de Lesa Humanidad que no prescriben, por lo que no habrá piedra o hueco donde se puedan esconder para evitar la justicia que pronto llegará por ellos”, indicó Abreu.

Resaltó, que han hecho un llamado a las autoridades para que tomen acciones contundentes contra estos abusos que dañan el espíritu de la universidad y expresó total apoyo al estudiantado, asegurando acompañarlos en la legítima y pacífica protesta por estos hechos.

“Los estudiantes me han expresado que no se rendirán y que no tienen miedo a este gobierno delincuente que ordena acciones de este tipo porque le tienen pavor a la voz libre y democrática de los jóvenes universitarios, así que seguirán adelante por su país, no podrán callar la voz de millones de jóvenes que creemos que si hay futuro y no permitiremos que nos lo arrebaten”, finalizó.