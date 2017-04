Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 6, 2017 3:16 pm

“La Organización de Estados Americanos (OEA) está actuando, los únicos países que niegan que en Venezuela hay un golpe de Estado son los que reciben prebendas del Gobierno. Eso nos puede ayudar a presionar y el trabajo que se realiza en la Asamblea dirige la lucha con acciones legales y constitucionales, pero lo más importante es la gente en la calle protestando en contra de este gobierno que se ha convertido en una dictadura”.

Nota de prensa

Juan Pablo Guanipa, diputado a la Asamblea Nacional, lideró junto a dirigentes de los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular la concentración de los zulianos en la prolongación circunvalación 2 con Delicias. Aseguró que la responsabilidad de todos los venezolanos es defender la Constitución en la calle. “Los zulianos nos rebelamos y defendemos la Constitución en la calle. Estamos frente a un golpe de Estado continuado. Desde el momento en el que perdieron la elección de la Asamblea Nacional el 6 diciembre, decidieron eliminar las elecciones y atentar en contra el funcionamiento del Parlamento y para eso han utilizado lo más sagrado que el país puede tener que es la justicia. El Tribunal Supremo de Justicia ha olvidado su juramento de respeto al Estado de derecho y se ha convertido en un defensor del PSUV. Por eso el pueblo está enfrentado al gobierno para salir de esta situación”.

Guanipa hizo un llamado a la Fiscal General de la República a que continúe lo que inició al declarar la ruptura del hilo constitucional. De la misma forma hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional. “La Fuerza Armada Nacional está para obedecer a la Constitución venezolana y si el Presidente de la República subvierte el orden público tienen la responsabilidad de defender la Constitución que está por encima de cualquier persona o dirigente. La Constitución es la garantía de la institucionalidad en el país y por eso tenemos que llevarla en alto y defenderla pacíficamente en la calle”.

Elecciones

En cuanto a la insinuación de Nicolás Maduro con respecto a que las elecciones serán en 2018, Guanipa aseguró que el Presidente no es el responsable de convocar proceso de elecciones. “Maduro es un dictador, un sin sentido y un error histórico de Venezuela, como país y todos los venezolanos queremos resarcir ese error. El quiere hacerse ver como el presidente del Consejo Nacional Electoral pero la verdad es que aquí no hay elecciones porque Maduro y su 20 por ciento de acólitos saben que van a perder. Yo veo al país en la calle luchando por su supervivencia que no es cualquier cosa, pero también en contra del miedo y la desesperanza, porque a pesar de todo somos un país que saldremos adelante”.