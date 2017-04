Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 6, 2017 5:26 pm

El diputado ante la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, expresó este jueves durante la movilización efectuada por la oposición venezolana que “aquí estamos nuevamente los venezolanos en paz, en la calle exigiendo por nuestros derechos”.

El diputado expresó que en Venezuela no hay otro futuro que salir a defender la lucha por un país libre.

“Yo no tengo futuro en mi país sino cambia, tengo a mis hermanos en el cementerio o fuera, no quiero seguir despidiendo gente (…) llegó el momento, el que duerme en el piso no tiene miedo de caerse la cama”, sentenció.

“Estamos luchando por esa Venezuela que nos merecemos, la Venezuela de oportunidades, con la que podamos con nuestros votos decidir el futuro de nuestro país”, manifestó.

Pizarro indicó que se encuentra junto a “barriadas y urbanizaciones petareñas” desplazándose para llegar al Distribuidor Altamira, en Caracas.

En ese sentido, indicó que “esta es una pelea de largo aliento, no dejemos que nos conviertan en ellos, no dejemos que el miedo nos paralice, no dejemos que la desesperanza gane terreno”.

“Entregaremos en forma de consulta unas planillas que veremos en unas horas a cada uno de los ciudadanos siendo protagonistas del proceso de activación de remoción de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”,

comentó.

