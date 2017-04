Publicado en: Opinión

Abr 6, 2017 6:13 pm

Atropello: a la marcha convocada por la oposición. Se permite que los partidarios del gobierno se concentren, marchen y manifiesten, pero para la oposición no solo no hay permiso, sino que hay una abusiva represión. Es un gran desbalance y según la Constitución la protesta es un derecho y no puede haber discriminación…

Conferencia Episcopal Venezolana: emitió un comunicado que se leyó en las Iglesias el domingo pasado, donde se señala que a raíz de las últimas sentencias del TSJ “hay una crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia…son decisiones moralmente inaceptables…que pueden generar una escalada de violencia…una nación sin parlamento es como un cuerpo sin alma…un despeñadero hacia la dictadura…no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados…es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívica…”.

Desesperación: la del gobierno al pretender apresar a Roberto Henríquez, quien está siendo imputado de manera irregular por el Tribunal Militar Primero de Control. El líder Social-Cristiano evadió la orden de captura, refugiandose en la embajada de Chile, donde espera recibir asilo político. Lo acusan de traición a la patria e instigación a la rebelión. Henríquez es el vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, afiliada a la internacional Demócrata de Centro. El uso de la justicia militar contra civiles viola la Constitución que establece como competentes a los jueces naturales. A partir de que Henríquez como presidente de COPEI firmó junto a Leopoldo López, Antonio Ledezma y María Corina Machado “el acuerdo para la transición”, el gobierno a través del TSJ intervino al partido verde, despojandolo del cargo y nombrando a una nueva directiva. Además en casi todo el país, invasores identificados con el PSUV tomaron las sedes de la organización. Fui profesor de Roberto en la universidad y conozco su talante de hombre de paz y de leyes. Ahora estará junto a los exiliados, los mártires y presos políticos y será otra razón más para seguir en la lucha por la reconquista de la democracia y la liberación de todos. COPEI ha sufrido las decisiones del TSJ una y otra vez. En la época de Pérez Jiménez el presidente Caldera tuvo que asilarse en la Nunciatura Apostólica para salvar su vida…

Varios Diputados: han dado testimonio de entrega al arriesgar su físico y enfrentar con valentía al régimen…

[email protected]

@OscarArnal