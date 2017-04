Abr 6, 2017 7:04 am

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves 6 de abril, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policía de tránsito colocaron puntos de control en la Autopista Regional del Centro (ARC) a la altura de Las Tejerías, sentido a Caracas.

LaPatilla.com

Cabe destacar que para este jueves está previsto que los seguidores de la oposición realicen a partir de las 10 am una marcha en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Altamira, para rechazar la actuación de los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

via @frankcct87 : tráfico parado total a la altura dl peaje de las tejerías sentido Valencia – Caracas pic.twitter.com/Rs6eaLHNX5

@victoria1039fm LAS TEJERÍAS A ESTA HORA 6:56 AM pic.twitter.com/bAbNDyR6yJ

via @DanieleVzla: #6Abr Tráfico Parado En #Tejerías #ARC para no poder ingresar a #Caracas. 6:45 a.m. pic.twitter.com/qmjqh586FJ

— La Máquina (@MaquinaDelAire) April 6, 2017