Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 7, 2017 11:03 am

El bloque mayoritario de la Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado miércoles un acuerdo en rechazo a la ruptura del orden constitucional y permanencia del golpe de Estado en Venezuela.

En este sentido, la diputada Amelia Belisario, indicó que en este acuerdo se condenó la violación de la Constitución y se rechazó la conducta del defensor del Pueblo por su “solidaridad automática” con el Gobierno y su “complicidad en la violación de derechos humanos”.

“Acordarmos también continuar en la calles hasta que se convoquen elecciones, así como también emprender el proceso para la destitución de los magistrados y exigir la medida de cesación de la medida cautelar de los diputados de Amazonas. También exigimos la liberación del diputado Gilber Caro, los demás presos políticos, y que de manera urgente se atienda la situación de crisis humanitaria por la escasez de medicinas y alimentos”, añadió.

Dijo además que “en Venezuela hay un golpe de Estado en pleno desarrollo, no solo para la AN si no para el pueblo. Una madre haciendo colas para comprar comida, una madre buscando medicinas para sus hijos, eso también es un golpe de Estado. Por eso las madres queremos votar”.

Belisario recordó que los diputados fueron electos por 14 millones de venezolanos y no puestos a dedo por el Gobierno nacional. “Maduro y su gente se quieren mostrar demócratas hacia afuera, pero adentro lo que hacen es intensificar la represión contra un pueblo que exige elecciones”, agregó.

Dijo que ya el Gobierno no tiene excusas para seguir retrasando las elecciones. “Si no quieren convocar elecciones, se encontrarán con el pueblo en la calle luchando por ello”, finalizó diciendo la diputada.