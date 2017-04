Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 7, 2017 5:27 pm

La dirigente juvenil nacional de Voluntad Popular, Ana Karina García aseguró que este es un momento cumbre para la democracia del país y que los jóvenes continuarán en las calles luchando por el cambio en Venezuela. “Como se los dijimos hace 8 días desde la autopista Francisco Fajardo los jóvenes estaremos en la calle hasta lograr derrocar al dictador”.

Nota de Prensa



García envió un mensaje de admiración a los venezolanos que han salido a las calles del país. “Hermanos venezolanos, sobre todo jóvenes y estudiantes que nos hemos encontrado en la resistencia en la calle, mi admiración a cada uno, que sin miedo hemos aguantado tanquetas, gases y ballonetas, no desmayen, no se rindan, no se cansen, que nada nos haga retroceder estamos conquistando nuestro futuro en la calle”.

La dirigente juvenil rechazó el asesinato de Jairo Ortiz, ocurrido el día de ayer en horas de la noche. “Hoy mi pecho se llena de profundo dolor con la muerte de un hermano de lucha como lo fue Jairo Ortiz, un joven que con su poesía avanzaba en la lucha por la libertad, un joven que aunque su familia se fue, decidió quedarse a darlo todo por nuestro país, en honor a él no podemos permitir que nadie interrumpa el camino hacia la libertad”.

García invitó a todos los venezolanos a que se sumen al llamado de #ElSábadoPaLaCalle. “Mañana nos vemos a las 10am todos vestidos de blanco en la calle Elice de Chacao para así continuar la resistencia y dejarle claro al régimen, que nuestra convicción es más que sus balas y bombas”.

La dirigente progresista finalizó extendiendo una invitación a los funcionarios de seguridad del Estado. “A ti hermano cadete y soldado que eres joven igual que yo, que sufres igual que yo porque no ves un futuro en nuestro país, te digo mañana sábado tienes la oportunidad de decirle no a las órdenes del dictador y unirte a nosotros para conquistar El Progreso para ti y tu familia, la constitución te ampara, no seas cómplice de un golpe de estado, está no es tu batalla, está es la batalla de la élite corrupta de la cual tú no eres parte”.