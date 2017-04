Publicado en: Actualidad, Nacionales

Este viernes, el gobernador de Miranda, Henrique Capriles, condenó la muerte de Jairo Ortiz, quién recibió un disparo en el pecho, cuando efectivos de la Guardia Nacional reprimían a un grupo de jóvenes que protestaban en el sector Montaña Alta, municipio Carrizal.

“La muerte de este joven nos duele a todos los venezolanos en el alma. No debe derramarse ni una gota de sangre para que los venezolanos logremos el cambio. Los venezolanos no tendríamos razones para salir a protestar si el gobierno respetara la Constitución. La gente sale a protestar en reclamo porque el gobierno sigue destruyendo nuestro país”, dijo.

A propósito de celebrarse el Día Mundial de la Salud, rechazó que el gobierno invierta más en bombas lacrimógenas para reprimir al pueblo, que en la compra de medicinas e insumos médicos.

“Cada bomba lacrimógena puede costar entre 25 y 30 dólares, ¿por qué los recursos no se invierten en medicinas? Quienes portan un uniforme militar o de algún cuerpo policial, me atrevo a decir que también tienen algún familiar enfermo. Ustedes saben la calamidad que significa llegar a un hospital. La gente se nos está muriendo en los hospitales porque no hay insumos ni medicamentos. Por qué, en vez de lanzarnos bombas, no nos lanzan medicamentos y comida”, expresó.

Por tal motivo, insistió en que no se puede ser indiferente ante los atropellos y violaciones de los derechos humanos por parte de lo que considera un gobierno corrupto y fracasado, por lo que afirmó que los venezolanos han sido pacientes. “La paciencia tiene un límite. Somos una mayoría popular que está en la calle, que pide que se restablezca el hilo constitucional”.

El Mandatario regional y también líder de la Unidad reiteró que la movilización de este sábado será a nivel nacional en las principales vías de cada estado, para exigir que se haga la convocatoria de elecciones, que se abra el canal humanitario, se liberen a los presos políticos y se respete la voluntad del pueblo expresada en la Asamblea Nacional.

Por último, Capriles a través de su cuenta en Twitter informó al país y la opinión pública internacional sobre una notificación que lo inhabilita por 15 años.