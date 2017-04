Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 7, 2017 8:03 am

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Daniel Aponte, en la Constitución Nacional no está establecido un llamado a elecciones generales como lo exigen los dirigentes de la oposición.

LaPatilla.com

“En la oposición lo que hay son locas y locos. Que no sigan llamando a elecciones porque la única elección permitida es la presidencial, pero mientras no se hagan elecciones en Venezuela, no permitiremos un golpe de Estado. Por las buenas somos buenos”, dijo Aponte durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

Insistió en que “la oposición no tiene dirigentes en Venezuela. En las marchas recientes lo que hemos visto son reductos violentos que van contra la Constitución”.

Aseguró que el oficialismo no está de acuerdo con las muertes resultantes durante las manifestaciones. “Venga del bando que sea, repudiamos la muerte del joven en los Altos Mirandinos. Si las investigaciones dan como culpable al funcionario de la GNB, entonces que le caiga todo el peso de la ley”, recalcó.

En cuanto a las reiteradas denuncias que han hecho los voceros de la oposición sobre la negación de permisos para marchar hasta el centro de Caracas, Aponte indicó que “yo tampoco les daría permiso a la oposición para que marche en el municipio Libertador porque ocasionan destrozos a su paso. Dejen quieto al que está quieto. Mañana sábado también estaremos en la calle y no permitiremos el golpe de Estado”.

Al ser consultado sobre las declaraciones del dirigente oficialista y jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), Freddy Bernal, quien aseguró que “si llegara el momento de tomar un kalashnikov para defender a Venezuela, estaríamos dispuestos”, Aponte indicó que lo apoya 100%. “Apoyo las declaraciones de Freddy Bernal, Aristóbulo Istúris y nuestro vicepresidente Diosdado Cabello. La oposición cree que somos minoría, pero el pueblo chavista está resteado a defender este proceso con la Constitución. Por las buenas somos buenos”, concluyó.