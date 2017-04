Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 7, 2017 12:21 pm

El Secretario General de Primero Justicia en el municipio Sucre, Brian Fincheltub, alertó que las represiones por parte de la Guardia Nacional (GNB) y la Policía Nacional (PNB) contra los manifestantes venezolanos, ha sido desmedida y excesiva, al punto de afectar sus estados de salud.

En ese sentido, Fincheltub destacó que “los cuerpos de seguridad están es para proteger a los venezolanos no para reprimirlos y agredirlos. Es por ello, que hoy les hago un llamado, porque sabemos que están siguiendo ordenes, los venezolanos que hoy salimos a Protestar somos sus hermanos, no sus enemigos, y a sus jefes les decimos, que más temprano que tarde el cambio llegará y de la justicia no podrán escapar”.

Asimismo, el dirigente Nacional del Primero Justicia, ratificó que “exigimos que los cuerpos castrenses se apaguen al más estricto marco jurídico internacional y al respeto a los Derechos Humanos, nosotros vamos a defender siempre la integridad de nuestro pueblo y eso que lo sepa el gobierno”.

Finalmente, Brian Fincheltub anunció que seguirán en la calle rechazando el golpe continuado de Maduro contra la Asamblea Nacional.