Abr 7, 2017 5:42 pm

Jesús Seguías, Presidente de la Encuestadora DatinCorp aseguró que de darse un cambio y que la oposición llegase a tomar el poder, no puede hacerlo en un país “incendiado por los cuatro costados. Algo tiene que ocurrir en los próximos días, estamos al borde de un desenlace, hay que bajarse del ring, o bien sea un entendimiento entre el Gobierno y la Oposición, o una rebelión, pero lo que si es cierto es que hay dos maneras de lograr el entendimiento en Venezuela: con o sin muertos”.

Así lo aseveró durante el programa BajoLaLupa, con los periodistas Deudelis Oviedo y Jonás Jiménez, por Encuentro 88.7FM, Nva Esparta.

Torpeza revolucionaria

Seguías expresó además que, en cuanto a la situación entre la Asamblea Nacional y el TSJ fue una torpeza hecha por el gobierno nacional. “Cuando un gobierno disuelve la AN y gobierna prácticamente por decreto e interrumpe el calendario institucional de las elecciones, es dictadura. Si no lo es, díganme cómo se llama eso. Cuando a mí me convenga, convoco a elecciones, cuando la ley es clara. Un gobernante tiene tiempos específicos de vigencia, ni un día más o menos. Decisiones que han tomado sobre acuerdos y leyes que sanciona la Asamblea Nacional, son rechazadas de hecho y derecho por el TSJ. Todos los nombramientos que hizo la AN previo a la culminación de su mandato cuando Diosdado era Presidente, están írritos y en desacato”, destacó.

Si no hay un viraje el pueblo terminará odiándolos

Por otro lado, Jesús Seguías indicó que, ante el panorama nacional, al chavismo le conviene políticamente, convertirse en oposición para reestructurarse, según su opinión. “Gobiernos eternos no funcionan. Al chavismo le conviene con urgencia, para evitar desaparecer de la faz de la tierra, convertirse en oposición. Tienen que rehacer proyecto y, con el poder en las manos, es difícilmente posible. Ya18 años en el gobierno y creer que pueden seguir más, no se puede. Por terquedad, el gobierno puede perder casi o todas las gobernaciones y alcaldías del país así como cualquier elección. Saber retirarse es ideal porque si no, el pueblo lo terminaría odiando. La oposición debe esperar las presidenciales que son en 2018. A Nicolás Maduro le toca esperar porque fue electo para terminar el período de Hugo Chávez. El gobierno tiene aún capacidad de maniobra y todos los poderes públicos en sus manos, menos la Asamblea Nacional”, dijo.

Las Crisis de confianza más severa que económica

Seguías analizó la situación económica del país y rechazó que lo que se vive en Venezuela no es una crisis de ese tipo, sino otra más bien de confianza. “Lo que ocurre en el país no es una crisis económica, sino una crisis de confianza. Nadie se atreve a invertir en Venezuela. Cuando emite el gobierno un mensaje de inversión extranjera, al otro día comenzaron a expropiar panaderías. China más nunca habló contra el capitalismo y eso se ve cuando Xing Ying Pin se reunió con Donald Trump”, expresó.

Continuó asegurando que ya el socialismo no es una teoría socio económica viable en pleno siglo XXI. “El capitalismo salvó al socialismo de una tragedia y esto se ve en la historia económica de China, país que estaba sumido en una crisis y hambruna terrible y EEUU comenzó a comprarle los productos que tenía y así fue que se recuperó. Los precios no están caros, se están es sincerando después de haber estado mucho tiempo en un control y regulación sin sentido. El salario no le alcanza al venezolano porque los precios regulados los retuvo y, cuando los productos comenzaron a tener ya su precio real”, dijo.

AN tiene al toro por los cuernos

Seguías resaltó además que la Asamblea Nacional es un terreno ganado por la oposición y, con ella, el gobierno no puede hacer convenios de cooperación económicos, sobre todo en materia petrolera. “El gobierno está solicitando créditos y concesiones internacionales y ahí es donde la Asamblea Nacional tiene los toros por los cuernos porque este tipo de transacciones se puede hacer sin la anuencia del poder parlamentario. Esa es la ventaja que tiene la oposición. Ceder en ambos campos, transacciones internacionales, convocar elecciones, liberar presos políticos, se lograrían los cambios para virar el sentido del país”, indicó.

Sentencias del TSJ encendieron la comunidad internacional

El Presidente de DatinCorp mostró su incredulidad ante la fe que pudiese tener el gobierno sobre el diálogo con la oposición, a la vez que expresó que Venezuela no podría sostenerse si llega a salirse de la Organización de Estados Americanos.

“No sé hasta qué punto el gobierno cree en un diálogo para generar cambios. El gobierno está desvariando y haciendo irracionalidades. La sentencia del TSJ fue uno de esos crasos errores. Pretender aislar al país no es conveniente, bajo ningún punto de vista porque no estamos produciendo nada y lo que se hace es importar. Es imposible solicitar y que sea efectiva la renuncia de Almagro porque tiene el apoyo de muchos países que conforman la OEA. El gobierno también está considerando no pagar la deuda externa y declarar el default, en vista que los pagos a esta deuda se hace en bonos y muchos de los propietarios de éstos son chavistas. Gobierno está obligado a hacer un viraje radical y se niegan tercamente. Cuba, China, Rusia lo han hecho”, dijo.

