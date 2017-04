Publicado en: Opinión

Abr 7, 2017 7:29 am

En Venezuela las cartas están echadas y es que nuestro pueblo decidió de manera mayoritaria librarse de este yugo llamado revolución, que se enquistó en el poder para destruir, para delinquir, para perseguir, para matar de hambre a los venezolanos y para instaurar una dictadura, pero los demócratas de este país, no nos vamos a calar más a una pequeña cúpula cívico militar que buscando proteger sus intereses económicos y el poder efímero que les da la revolución, se quieren llevar por delante a un país, a su Constitución Nacional y a sus derechos.

Pues le decimos al gobierno que ni un paso atrás, estaremos en las calles de toda Venezuela de manera cívica, pacífica y asistidos por los derechos ciudadanos que nos otorga nuestra Carta Magna, defendiendo la democracia y restableciendo el hilo constitucional, violentado por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, actuando como militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela y como traidores a la patria.

Los diputados y dirigentes de la unidad democrática estamos restiaos por nuestra Venezuela, pero solos no podemos, es por ello que la ayuda histórica de nuestro pueblo nos ha de conducir más temprano que tarde a salir de esta dictadura, donde a todo aquel que levanta su voz de protesta, el régimen pretende silenciarnos a punta de disparos a quema ropa, de gas pimienta, de bombas lacrimógenas y de acciones violentas por parte de los colectivos malandros al mando del gobierno nacional.

Pero no tenemos miedo y aquí nadie se rinde. Llegó el momento del cambio en Venezuela y eso está escrito en la historia, ya Nicolás Maduro y su gobierno no tienen nada que ofrecer, todo lo contrario, han condenado al pueblo, al hambre y a la miseria y eso es un delito de lesa humanidad que no prescribe. Por lo tanto seguiremos en la calle de forma pacífica, exigiendo elecciones ya, porque sin lugar a dudas, es el pueblo a través del voto quien tiene que decidir lo destinos del país, no una cúpula que pretende mantenerse en el poder a la fuerza.

El mundo sabe que en Venezuela vivimos en un Golpe de Estado continuado, dado desde el TSJ, por eso respaldamos la activación del proceso de remoción de los magistrados de la Sala Constitucional, por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional. Ellos son los culpables de profundizar la grave crisis política que hoy vivimos en el país.

Aquí no hay separación de poderes, y el gobierno de Nicolás Maduro ha pretendido que con la tachadura de algunos fragmentos de las sentencias golpistas del TSJ 155 y 156, todo está resuelto. Pues no, todos sabemos que este es un gobierno mitómano que habla de paz pero incita a la guerra y a la violencia.

Llegó la hora Venezuela de exigir la celebración de un proceso electoral, del restablecimienro del hilo democrático, de la liberación de los presos políticos, que se acabe con la guerra a muerte decretada al pueblo al condenarlo de hambre. Estaremos en las calles sin miedo exigiendo nuestros derechos. Y por más cierre que hagan de las estaciones del Metro, por más que militaricen toda Caracas y el país, por más que cierren los accesos a Caracas, vamos pa’ encima y no daremos ni un paso atrás, porque con estas acciones y abusos de poder, lo que demuestran es el miedo que le tienen a un pueblo movilizado. Este bravo pueblo no tiene miedo.

Luis E. Parra

Diputado a la Asamblea Nacional

Primero Justicia Yaracuy

@Luiseparra78