Abr 7, 2017

Los pilotos esperando en sus monoplazas y el británico Lewis Hamilton interaccionando con sus seguidores son algunas de las imágenes de las dos sesiones de ensayos libres del Gran Premio de China, que se vieron perturbadas este viernes por la espesa niebla. AFP

La falta de visibilidad causada por el clima húmedo no impidió salir a rodar a los competidores que pudieron hacerlo al menos durante 20 minutos, pero sí al helicóptero médico.

Además, la calidad el aire, amenudo muy mala en Shanghai, fue calificada “poco saludable” por el consulado estadounidense y el aeropuerto de la ciudad también fue cerrado por las autoridades, precisó la Federación Internacional de Automóvil (FIA).

Los veinte pilotos consiguieron dar un total de 124 vueltas al circuito. En la primera sesión, el holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, realizó el mejor tiempo en un pista todavía húmeda después de la lluvia del jueves.

Esta ausencia de rodaje de los monoplazas supondrá que los técnicos de los equipos carezcan de datos suficientes para realizar los pertinentes ajustes en los automóviles, lo que vaticina una incierta tercera sesión de ensayos libres y, luego, la clasificación para la carrera que se disputará el domingo.

“Desde nuestro punto de vista, hay muchísimo trabajo por hacer antes de las clasificaciones y la carrera. Pero, es lo mismo para todos y es un desafío que afrontamos juntos”, dijo Paddy Lowe, el director técnico de la escudería Williams.

Incluso algunos se lo tomaron más en broma después de no haber rodado ningún instante sobre la pista, como fue el caso del español Carlos Sainz Jr de Toro Rosso.

“Me he pasado una hora y media en mi asiento, siguiendo la sesión por televisión. Era como estar en el sofá de mi casa. Al menos, me he confirmado que mi cabina (del monoplaza) es realmente cómoda”, lamentó Sainz Jr.

El programa del fin de semana aún puede modificarse debido a que las previsiones del tiempo siguen anunciado lluvias para los próximos días.

Hamilton, del constructor Mercedes, no descartó la opción de que se cambien los horarios. “Programa del sábado: 3 sesiones de ensayos, clasificación el domingo por la mañana y luego carrera. ¿Quién es partidario de este cambio?”, indicó el piloto inglés en la red social Twitter.

“En serio, esto podría ser una bendición disfrazada, una oportunidad para que los nuevos jefes sean proactivos y sean creativos”, prosiguió Hamilton.

El piloto contó más tarde que “la pista estaba absolutamente bien”: “Podríamos haber corrido todo el día de hoy sin problemas si no hubiese sido por las nubes”.

“No es bueno para los aficionados que ven la televisión e incluso peor para todas las personas en las gradas que han pagado dinero para venir aquí desde la ciudad e incluso de otros países”, aseguró Hamilton.

El conglomerado multimedia de comunicación, que tomó el control de la disciplina reina del deporte automovilístico en enero, se ha marcado como objetivo rejuvenecer la competición y recuperar su prestigio.

En el Gran Premio de China se prevé otro enfrentamiento entre Mercedes, triple campeón del mundo de pilotos y constructores, y la escudería Ferrari, que ha conseguido la primera victoria de la temporada en Australia a finales de marzo con el alemán Sebastian Vettel.