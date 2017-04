Publicado en: Actualidad

Cinco semanas llevan sin recibir comida los pacientes del hospital Luis Razetti de Barcelona. Así lo reseña eltiempo.com.ve

Por Miruska Reyes

Así lo dio a conocer este miércoles Yanet Cuibas, secretaria general del Sindicato Único de Empleados del Ministerio para la Salud (Sunep-SAS).

Aseguró que la situación se ha agudizado desde principios de febrero, cuando sólo repartían el almuerzo.

“Lo más lamentable es que a finales de 2016, la cocina fue por fin remodelada, tras una inspección del gobernador Nelson Moreno, pero de nada sirve si no hay alimentos”.

Cuibas detalló que con la situación se ven afectados más de 250 pacientes de los servicios de Obstetricia, Cirugía, y Traumatología, sin contar los recluidos en el anexo pediátrico.

Es por ello que la representante de Sunep-SAS aseveró que los familiares de los enfermos se ven en la obligación de llevar los alimentos.

En un recorrido por el recinto se constató que parientes de los enfermos gastan más de 20 mil bolívares diarios entre desayuno, almuerzo y cena.

Tal es el caso de Luisa Quijada, quien tiene a su esposo en el piso 4 del hospital desde hace dos semanas. Ambos son residentes de Clarines.

La mujer contó que como el servicio de comida es intermitente en el Razetti, tiene que salir a comprar en los alrededores del lugar.

“Y cuando reparten no es una dieta balanceada. Mi esposo sufre de diabetes y no puede ingerir cualquier tipo de alimentos, pero como hay fallas con el servicio no podemos hacer más nada que atenernos”.

Según archivos de El Tiempo, la Gobernación del estado Anzoátegui invirtió entre 100 y 200 millones de bolívares para remodelar el área de la cocina del hospital.