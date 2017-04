Publicado en: Opinión

Abr 7, 2017 5:15 pm

“…Así que yo les digo: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. Porque todo aquel que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá…” Jesús de Nazaret

Muchos se quedarán atónitos con lo que voy a comenzar a escribir al comienzo de la semana de pascua o semana santa. Con lo cual me uno a esta celebración y cambio el tema de lo político a lo espiritual en medio de la crisis en que está inmersa Venezuela, con la pérdida de valores y culto a la personalidad en la figura de Hugo Chávez, el Comandante Supremo o Comandante Eterno, como lo llaman los seguidores del chavismo bajo el mando del régimen de Nicolás Maduro, poniendo claramente a Dios nuestro creador de un lado; de tal manera que es un momento propicio para reflexionar sobre ese hombre que cambió al mundo, Jesús, quien dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí”.

Según Juan Pablo II: “Hoy se exalta con frecuencia el placer, el egoísmo, o incluso la inmoralidad en nombre de falsos ideales de libertad y felicidad (como los pregonados por el chavismo)” (https://www.youtube.com/watch?v=E9lozZvCAKU). Perspectiva que con anterioridad a este Papa adquirió una connotación socio religiosa con el teólogo, religioso y político estadounidense, premio Nobel de la Paz, Martin Luther King, un hombre de Dios que luchó por llevar a cabo una transformación social, pero no como un mito equivocado queriendo sustituir a Dios por la ciencia social, sino un cambio basado en las enseñanzas de Jesucristo (https://www.youtube.com/watch?v=HUZOKvYcx_o).

Refiero semblanzas de dos grandes líderes contemporáneo de las iglesias cristianas como la católica y la evangélica, en razón de las implicaciones de sus enseñanzas en sociedades como la nuestra, inmersa en una grave crisis como producto del desarrollo de un proyecto político que se autodenominó humanista y Cristo céntrico, una de esas mezcolanzas populistas cuyas consecuencias estamos padeciendo y que pareciera llegar a su fin por estos días, hecho por el cual grito desde mis entrañas cantando aleluya (https://www.youtube.com/watch?v=NHTFJuPI794). Reconozco que el Papa Francisco ha levantado serias dudas sobre tendencias que lo acercarían a esa mezcolanza ideológica, no obstante, he de reconocer que por encima de posturas como la suya, ambas iglesias, la católica y la evangélica, promueven un genuino cambio social a la par de predicar y adorar a Jesús, llevando su mensaje contenido en los cuatro evangelios, considerados libros sagrados por todas las confesiones cristianas (https://www.youtube.com/watch?v=bFjNX7n7rOE).

En América Latina surgió la Teología de la Liberación, que promovida por padres franciscanos en el corazón de Brasil, encendieron un polvorín social a lo largo y ancho de las Américas, dejando claro que el relato evangélico es la fuente principal para el conocimiento de Jesús, y constituye la base de las interpretaciones que de su figura hacen las diferentes ramas del cristianismo y movimientos sociales como el de Camilo Torres en Colombia, Ernesto Cardenal en Nicaragua, Samuel Ruiz en Chiapas, México, y de los no menos relevantes Padres Jesuitas (encabezados por el actual Padre General de esa orden religiosa) del Centro Gumilla y movimientos cooperativistas en el centro occidente del país, con epicentro en Lara.

En esta primera entrega, si desechar eso elementos históricos que tuvieron una influencia notable en la conformación de la melcocha ideológica y religiosa del chavismo, nos ocuparemos fundamentalmente de expresiones de la fe de las comunidades cristianas en la época en que los evangelios fueron escritos tras la crucifixión y muerte de Jesús de Nazaret, y la visión que por entonces tenían de él, la figura central del cristianismo y una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Para la mayoría de las denominaciones cristianas, es el Hijo de Dios. Un hombre que dividió la historia el antes y el después en nuestra era. Nació en Belén, Judea.

Quienes conocemos su madre biológica, María, quien queda inesperadamente embarazada después que el Arcángel Gabriel (que en hebrero significa “fortaleza de Dios”) le anunció en sueños, con palabras del profeta Isaías, que su hijo sería el Mesías que esperaban los judíos. Según la tradición judeocristiana el embarazo de María es obra del Espíritu Santo. Unos magos de Oriente llegan a Jerusalén preguntando por el «rey de los judíos que acaba de nacer» con la intención de adorarlo, lo que alerta al rey de Judea, Herodes el Grande, que decide acabar con el posible rival, cosa que no pudo hacer pese a la matanza de un sinnúmero de inocentes. Sus padres se radicaron en la ciudad de Galilea de Nazaret y José inicia a Jesús en la labor de carpintero, hasta el día que es presentado en Templo, se pierde y lo encuentran ocupándose de las cosas de su Padre.

A partir de allí son muchas las especulaciones en torno a su formación, lo cierto es que cuando se hace a predicar el Reino de Dios, era ampliamente conocido como hijo de María y “el Carpintero”, sugiriendo que era “un hijo de vecino”. Desde Galilea, Jesús comienza una transformación tanto en su vida como en la del mundo entero, sale aproximadamente de 30 años de edad a predicar las “buenas nuevas”, con preparación fue bautizado en el río Jordán por su primo San Juan el Bautista. Durante el bautismo, el Espíritu de Dios, en forma de paloma, descendió sobre Jesús, y se escuchó la voz de Dios. El Espíritu condujo a Jesús al desierto, donde ayunó durante cuarenta días y superó las tentaciones a las que fue sometido por el Demonio. Superada la prueba, procedió a la “Predicación del Reino”, tarea que trascendió su desaparición física gracias al poder del Padre y la fuerza del Espíritu Santo, como obra de una trilogía que constituye el vértice fundamental de la fe cristiana.

Jesús constituyó un grupo de doce discípulos a los que denominó los “Doce Apóstoles”. Este grupo estuvo formado por hombres que Jesús llamó personalmente, que le acompañan en su misión de instaurar el Reino de Dios, que son testigos de sus palabras, de sus obras y de su resurrección. Sus nombres son “Simón, a quien le dio el nombre de Pedro; Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes les dio el nombre de Boanerges, es decir, «hijos del trueno»; Andrés y Felipe, y Bartolomé y Mateo, y Tomás y Santiago el de Alfeo, y Tadeo y Simón Cananeo; y Judas Iscariote, el que le entregó”. Fue juzgado en casa del sumo sacerdote Caifás, ante el Sanedrín. Igual que hace el régimen de maduro, se presentaron falsos testigos, pero como sus testimonios no coincidían no fueron aceptados. Finalmente, Caifás preguntó directamente a Jesús si era el Mesías, y Jesús dijo: «Tú lo has dicho». El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras ante lo que consideraba una blasfemia. Los miembros del Sanedrín escarnecieron cruelmente a Jesús. Pedro, que había seguido a Jesús en secreto tras su detención, se encontraba oculto entre los sirvientes del sumo sacerdote. Reconocido como discípulo de Jesús por los sirvientes, lo negó tres veces, como Jesús le había profetizado.

Las vida de Jesús arroja luces sobre los riesgos que implica transgredir un status quo como el impuesto por la dictadura de Nicolás, para mayor abundamiento basta pasar revista a la ola represiva desatada en contra de las últimas manifestaciones de la oposición venezolana, la cual no predica el Reino de Dios pero sí un cambio social que conlleva una transformación que encuentra una resistencia en quienes como Caifás y Maduro están ahí para impedirla a toda costa. En la segunda parte de esta entrega sobre la semana mayor hablaremos más de la vida de ese hombre que nos cambió la vida, Jesús de Nazaret (https://www.youtube.com/watch?v=43vGw32Z7b8).

Cualquier información o sugerencia por mis direcciones electrónicas [email protected] [email protected] [email protected] o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web:www.robertveraz.galeon.com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!