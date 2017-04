Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 7, 2017

La 136ª Asamblea de la Unión Parlamentaria Mundial (UPI), aprobó por unanimidad la resolución donde se condena la violación constante de los derechos humanos en Venezuela, así como el rechazo a la ruptura del hilo constitucional y la existencia de presos políticos.

Nota de Prensa

La información la dio a conoce la Presidenta de la Comisión de Política Interior, la diputada Delsa Solórzano, en rueda de prensa, para dar a conocer los resultados de la reunión anual de la UPI, donde se aprobó a realizar una audiencia en el Comité de Derechos Humanos, de la cual la diputada forma parte, para tratar en específico el caso de Venezuela.

“Se dejó constancia de la violación de derechos humanos para los parlamentarios de Venezuela y el mismo fue aprobado por unanimidad. En la resolución solicitan la explicación de la retención de Gilbert Caro, se exige la liberación inmediata de Renzo Prieto y situación migratoria de los diputados Eudoro González, Luis Florido y Williams Dávila. Se condena el hecho, que como represalia política, el gobierno ordene romper los pasaportes a los parlamentarios para que no puedan acudir a los organismos internacionales a denunciar lo que ocurre en el país.” Explicó la diputada Solórzano.

Destacó que el presidente de la UPI, Saber Hossain Chowdhury, al cierre de la Asamblea hizo referencia a la grave crisis institucional existente en el país y la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

“Es decir el mundo tiene sus ojos puestos y se preocupa por la situación de Venezuela, el mundo sabe que en Venezuela hay un golpe de Estado dado desde el Ejecutivo Nacional, que no ha cesado, porque no es cierto que han sido revertidas las sentencias 155 y 156 del TSJ, siguen vigente. Además no es cierto que con echarle tipex a dos frases de la sentencia, los magistrados dejaron de cometer el delito y esto es un asuntos que nosotros y el mundo conoce”.

Anunció que en tres semanas una delegación del Comité de los Derechos Humanos de la UPI visitará el país y que el diputado del oficialismo, Darío Vivas se comprometió a facilitar los trámites para esta visita.

“ Los diputado José Gregorio Correa y Manuel Texeira expusieron lo que está pasando en nuestra Venezuela y fueron interrogados por los miembros del Comité, sobre todo los casos que allí constan, como el caso de Biaggio Pilier, Jose Sanchez Mazuco, Hernan Alemán , Richard Blanco ,RicharMardo, Julio Borges, María Corina Machado, Gustavo Marcano, Juan carlos Caldera, Nora Bracho, Ismael García, Eduardo Gomez Sigala, Mercedes Aranguren y los resiente Williams Davila , Nirma Guarulla, Julio Ygarza, Romel Guzamana, Romel mantilla, Renzo Prieto, Gilberto Sojo, Gilber Caro, Luis Florido y Eudoro Gonzalez”.

Dijo que los casos recientes como el del diputado Juan Requesens, quien fue brutalmente agredido, y de los diputados Miguel Pizzarro, Gaby Arellano y demás que ocurrieron esta semana. Denuncia que fue introducida y fueron todos admitidos por el Comité de derechos Humanos de la UPI.

Lamentó la muerte del joven en los Altos Mirandinos

En cuanto a las manifestaciones que se han realizado en el país expresó su dolor por la muerte del joven estudiante en Montaña Alta en la urbanización Carrizal, en los Altos Mirandinos, quien ayer jueves fue asesinado cuando protestaba frente a su casa.

“Lamentamos este hecho y culpamos al Gobierno de Nicolás Maduro y a la Guardia Nacional Bolivariana por este hecho. Ese muchacho estaba solo debido a que su mamá se encuentra fuera del país. Pero estaremos allí para rendirle honores por ser un héroe. En Venezuela está prohibido el uso de gases tóxicos para reprimir manifestaciones públicas, así como tampoco escudarse en alegato de órdenes superiores”, dijo.

Sobre lo que sucedió a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía este jueves, Solórzano indicó que a su arribo al aeropuerto, luego del chequeo en inmigración, un funcionario del Seniat le dijo con ironía que fue seleccionada para no salir del aeropuerto por más de media hora. “Me exigieron abrir las maletas, por lo que dije que tenía inmunidad parlamentaria. Esto fue por orden del Sebin”.

Agregó que un funcionario que se identificó con el apellido Gónzalez la menazó cuando le dijo: “diputada se hubiera quedado por allá y tenga cuidado cuando esté por la calle. Otro funcionario, de nombre Javier Ribas, lo citaremos ante la Comisión de Política Interior y le indicaremos que violaron la inmunidad parlamentaria contenido en el art. 200 de la Constitución Nacional. También fuimos agredidos verbalmente por funcionarias de la GNB en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía”.

Finalmente señaló que la unidad democrática seguirá trabajando para que los venezolanos tengan alimentos, medicinas, seguridad y Derechos Humanos. “Seguiremos en las calles, con nuestra gente, al lado del pueblo, porque las amenazas no nos intimidan”.