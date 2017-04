Abr 8, 2017 3:25 pm

La defensora de los Derechos Humanos, Antonieta de López, denunció este sábado desde Ramo Verde que su hijo Leopoldo se encuentra aislado y castigado nuevamente por 15 días, como retaliación por la presión en las calles y en la comunidad internacional.

Por: lapatilla.com

“Aíslan a Leopoldo López como retaliación porque Enrique Peña Nieto nos recibió a Lilian Tintori y a mí en México (…) La dictadura usa el aislamiento como método de tortura contra Leopoldo y su familia”, difundió la madre del líder opositor mediante su cuenta de Twitter.

La activista agregó además que su hijo los enseñó a resistir y que su fuerza los acompaña, por eso, no van a parar de luchar por el cambio.

“No me iré de Ramo Verde hasta que me den por escrito la razón del injusto castigo contra Leopoldo, es nuestro derecho. Seguiré en Ramo Verde hasta que nos den la cara con un documento que indique ésta arbitrariedad contra Leopoldo”.

Concluyó instando a los venezolanos y a la comunidad internacional a estar atentos de lo que ocurre en Ramo Verde. lapatilla.com

Le decimos a la dictadura que no vamos a parar. @leopoldolopez nos enseñó a resistir y su fuerza nos acompaña. No nos doblegarán

No me iré de Ramo Verde hasta que me den por escrito la razón del injusto castigo contra @leopoldolopez es nuestro derecho

— Antonieta M. López (@antonietamlopez) 8 de abril de 2017