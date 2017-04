Publicado en: Opinión

Ha sido grandiosa la jornada de los últimos días, los ciudadanos han decidido que no quieren seguir viviendo esta vergüenza y han acordado su voluntad de cambio.

Chávez, en su exacerbado populismo, ofreció el paraíso para Venezuela, lo mismo prometió el castrismo en Cuba, una isla de fantasía. Patética, pero fantasía, discursos de falsedades. En ambos casos, la mentira emergió; la diferencia es que los cubanos han pasado 60 años tratando de liberarse de esa estupidez que hoy, aun, los agobia, y para los venezolanos poco más de 17 años fueron suficientes para darse cuenta de que la corrupción, exiliados y presos políticos, escasez, inseguridad, falta de democracia y ausencia de instituciones, que ha profundizado el oficialismo con Maduro a la cabeza, han hartado al pueblo que decidió desplazarlos.

Para hoy, sábado, estamos de nuevo convocados a marchar, concentrarnos en toda Venezuela y demostrarle al mundo que no queremos ser como Cuba, no estamos dispuestos a abandonar lo que queda de país, no somos borregos, no aceptamos y nos resistimos ser tutelados por ningún sinvergüenza, como los nicaragüenses, bolivianos o cubanos, y no me refiero a sus pueblos que al igual que nosotros, son víctimas. Rechacemos, este nuevo intento de colonialismo.

Hay que enviar al mundo un mensaje contundente. Estamos obligados a continuar en las calles pacíficamente mientras de nosotros dependa, sin violencia nuestra, ejerciendo la democracia a plenitud y no parcialmente en lo que convenga a quienes pretenden pisotearnos. No admitamos la opresión castro-madurista.

Este sábado 8 de abril es mala fecha para ponerse pantuflas, hoy es día de salir a la calle a rescatar la libertad y el orgullo venezolano. Algunos tendrán, por causa de fuerza mayor e impedimento físico la necesidad de quedarse en sus casas, pero el honor venezolano está en las calles, hoy se escribe un nuevo capítulo de la reconquista de la Venezuela que queremos y merecemos. No nos la van a regalar, y mucho menos un régimen que no tiene leyes sino colmillos, que habla de paz pero derrama confrontación y amenaza. ¡Quedarse hoy en casa es tranquilo, salir a la calle es patriótico!

Ellos son muchos, desesperados, sin ética, moral ni principios y menos aun, valores. Nosotros somos más, muchísimos más, con ventaja jubilosa, llevamos en la sangre el coraje y la voluntad de nuestros libertadores. Ellos tienen armas, las del pueblo, nuestras armas. Nosotros el compromiso con la familia, el futuro, y nuestra historia, de esa Venezuela que por décadas fue faro de libertad, solidaridad, amparo, generosidad y democracia convencida. Lámpara que nos han tratado de apagar con intimidación, gruñidos y fracasos disimulados pero contundentes. ¡Hoy tampoco podrán derrotarnos. Reeditemos la gesta libertadora!

Este 8 de abril pasará a la historia de la grandeza y gentilicio venezolanos, si así lo decidimos e imponemos quienes no estamos dispuestos a seguir obedientes, sumisos, resignados. Éste es nuestro sábado, el de los ciudadanos libres, demócratas, con valores y principios. Hay que devolver los sueños y el futuro a nuestros hijos. Que la esperanza derrote al pesimismo y la decencia se imponga. Los uniformados escondidos tras sus armas, tanques, escudos y corazas lo saben, están conscientes y por ello, asustados. Pero son pueblo como nosotros, ciudadanos como nosotros, sufren y padecen como nosotros, somos todos la misma Venezuela. Están en el foso de saber que hacen daño y dañarse a sí mismos haciéndolo.

Este sábado huele a gloria, pero también estará colmado de nubes de gas y el aire venezolano será herido por perdigones y maldiciones, pero blindado por un pueblo harto de mentiras, abusos, torpezas y populismo barato, absurdo. Transformemos los gases en nubes de aliento y fuerza para continuar la lucha.

Día de satisfacción y regodeo. Escribirán en la historia que venezolanos decorosos salieron a imponer dignidad y defender sus derechos constitucionales y democráticos. Los próceres sentirán orgullo de su legado histórico, y nuestro gentilicio será motivo de jactancia.

Nuestro gran sábado de goce y complacencia, venezolanos, el que amanece como página en blanco lista para que, unidos y sin miedo, con amor por la patria y brío de valientes, la escribamos. Y se escribe en la calle.

¡A Venezuela la perdemos en la casa. La democracia se gana en la calle!

