Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 8, 2017 3:24 pm

“Mientras los guayaneses protestan por comida, la municipalidad y la Gobernación están concentrados en despilfarrar recursos en la construcción de una plaza que no van a terminar y que no le dará calidad de vida a los ciudadanos”, denuncia la concejal del municipio Caroní por Gente de Guayana, Dorkis Castro.

La Plaza Monumento Bicentenario, en el Cerro El Gallo, es una de las obras que el ejecutivo regional y municipal prometieron para la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Chirica, pero a menos de una semana de esta celebración, los trabajos están incompletos y la ciudad colapsa por diversos problemas.

Castro critica que el chavismo quiera fingir que en el municipio no pasa nada, olvidando que “los ciudadanos no podrán disfrutar de esta plaza porque nadie va a ir a un sitio donde no le garantizan su seguridad, la protección de sus bienes o de su vida, además los padres no pueden llevar a sus hijos a este lugar porque los niños tienen hambre y no tienen nada para comer”.

Añade que esta es una evidencia de lo “disociados que están los chavistas de los problemas que viven los ciudadanos”.

¿Y los recursos?

La concejal Castro comenta que el costo de esta plaza es de 5 mil millones de bolívares, “igual a una cuarta parte del presupuesto municipal”, pero el gasto fue mayor que el planificado, a pesar de que no concluyeron la mayoría del proyecto.

Indica que este dinero pudo usarse para cubrir prioridades de la colectividad, como mejorar los “hospitales que se caen a pedazos por falta de camas, medicinas o insumos”.

Considera necesario investigar cómo se manejaron los recursos para la realización de esta obra, porque será entregada sin la mayor parte de lo que ofrecieron.

“Están trabajando a la carrera para terminar antes de los actos protocolares de la Batalla de Chirica, pero no van a construir el estacionamiento, los miradores, ni el anfiteatro que prometieron”.

Castro se pregunta: “¿A dónde fue a parar el dinero de la parte de la obra que no concluyeron y quién responde por esos recursos?”.

No tienen respaldo

Castro sostiene que por más grandes o ambiciosas que sean las obras proyectadas por el chavismo para el municipio Caroní, no les servirán para obtener el respaldo de la colectividad porque, “la gente sabe que no tienen la capacidad de construirlas y que si lo intentan son más los recursos que se roban, que los que invierten”.

Explica que el ejecutivo municipal tiene el rechazo de la colectividad porque “a nadie le gusta que le impongan las cosas y la mayoría rechaza que a Tito Oviedo lo impusiera la dirección nacional del Psuv”.

Recalca que los ciudadanos van a pasar factura al chavismo cuando les toque ir a unas elecciones y escoger un nuevo alcalde para el municipio Caroní.