Actualidad, Nacionales

Abr 8, 2017 12:56 pm

Así lo aseguró Pedro Bravo, dirigente de Primero Justicia en el estado Nueva Esparta, quien destacó que el Gobierno busca, a toda costa, no tener enemigos políticos metiéndolos preso o inhabilitándolos políticamente como acaba de hacerlo con el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles.

“Maduro no quiere enemigos político y al que no puede derrotar políticamente lo inhabilita, porque no quiere revocatorio, no quiere Asamblea Nacional pero sólo quiere violencia para el país; utilizando los poderes del Estado para mantenerse en el poder y criminalizar a la oposición”, manifestó.

Agregó que el “mandatario encarcela la disidencia y utiliza la Contraloría Nacional como instrumento para inhabilitar y mediante el Tribunal Supremo de Justicia rompe el Hilo Constitucional y da un golpe de estado”.

Asimismo fustigó que se repriman las recientes manifestaciones utilizando grupos violentos y militares armados y que antes este escenario, el Primer Mandatario Nacional diga que “Venezuela está en paz y produciendo”.

A juicio del dirigente, al venezolano no le queda otro camino que manifestar en la calle ante el irrespeto de los Derechos Humanos, el desabastecimiento de alimentos y medicamentos, la inseguridad, la inflación, la represión a dirigentes de oposición y civiles, y la permanencia del chavismos en el poder sin intenciones de resolver los problemas del país.

Lo más grave de los escenarios violentos suscitados en las últimas 48 horas, según Bravo, es que el Estado sigue violando la Constitución al permitir que militares utilicen las armas de la nación para reprimir civiles, al saber que electoralmente está perdido. “El venezolano quiere votar para cambiar el escenario político, pero el Gobierno se niega dilatando el proceso”. Dijo.

Manifestó que ya no pueden tapar el sol con una dedo ante el mundo y menos habiendo personas detenidas, heridas y maltratadas tras las manifestaciones de calle. Reiteró que el venezolano quiere un cambio democrático y ve la lucha pacífica de calle como medida para demostrar su descontento.