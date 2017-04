Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 8, 2017 9:28 am

La periodista de investigación Sebastiana Barráez publica en su columna en el semanario Quinto Día detalles sobre el coronel retirado Ricardo Antonio Zomacal Longo, a quien el oficialismo acusa de participar en un un plan contra el gobierno.

GRABACIÓN. El sonido de una conversación entre Oswaldo Álvarez Paz y un supuesto capitán Heredia, agente encubierto, fue presentada por Diosdado Cabello como parte de un plan contra el gobierno, que esta vez se llama Operación Escudo – Zamorano. Oí ese sonido muchas veces y es una manipulación pretender involucrar al exgobernador del Zulia en un plan golpista, al menos por esa conversación. El más comprometido sería el supuesto capitán. El sonido más revelador es la conversación de un ex funcionario de la Disip, Eduardo Vetancourt con ese capitán Heredia, que habla de uso de armas, blancos y muerte. Sin duda que propone una acción irresponsable y violenta. Quien mencionaba a varias personas, con clara intención de dejar sus nombres para la grabación, fue el capitán. En el sonido entre el capitán Heredia y el Cnel retirado Zomacal, él deja claro que no tienen segura la parte política y que cuenta con 88 policías, pero que el objetivo son 200. “En aquel grupo de militares que cayó, fue porque mi general Almeda se fue de bocón… se cayeron cinco coroneles que todavía están presos…La única pata coja es la política civil… La función de Álvarez Paz es mantener el gobierno de transición… Tenemos los colectivos infiltrados… Yo tengo 32 kilos (C4) nada más… Yo tengo el Fuerte Tiuna y tengo el casco central (Caracas)”. Medios ligados al Gobierno como Telesur titularon “Revelan Plan violento de dirigentes opositores en Venezuela”. Eso es una evidente manipulación porque ¿desde cuándo el fulano coronel Zomacal y el ex disip Eduardo Vetancourt, son dirigentes de la oposición? Es posible que sí haya dirigentes opositores involucrados pero no aparecen en las grabaciones de Cabello.

ZOMACAL. El coronel detenido no se llama Zomacal Hernández como se dice en el programa, sino Ricardo Antonio Zomacal Longo, quien salió de baja en el 2012. En el libro de Ángela Zago La rebelión de los ángeles, el capitán Luis Valderrama confiesa: “reuniones golpistas con el teniente Luis Vielma Mora, el Cap. Zomacal Longo, el Tte. Almeida Flores, el Tte. Adarmes Salas, el Comandante Raúl Isaías Baduel y el Cnel. Machillanda Pinto”. Zomacal fue el N° 41 de la promoción 1982 Coronel Antonio Nicolás Briceño de la Academia Militar, la misma del exgobernador Antonio Rojas Suárez, general Montilla Pantoja, gobernador Rangel Silva, jefe del Sebin Gustavo González López, alcalde de Cagua, Eusebio Agûero Sequera, entre otros. Un oficial que lo conoció porque eran vecinos en la carretera Panamericana, vía La Cascada, dice que tuvo problemas para entrar a la AMV por su baja estatura. “Buen oficial, de origen humilde”, me comenta un teniente coronel. “Una carrera bien ejercida”, dice un compañero de promoción. Un general lo describe como “no era mal oficial, un poco alocado y hablaba mucho”. La expresión de un capitán es “Zomacal es un loco, está enfermo. Estando activo tuvo infinidad de problemas ya que le hizo la vida de cuadritos a mucho subalterno y tuvo muchos problemas legales”. Trabajó algunos años en el Táchira. Perteneció a los paracaidistas. Oficial cercano a Baduel.

