Abr 9, 2017 5:52 pm

Foto: Getty Images

Resulta muy dañino guardar rencor o no ser capaz de aceptar que las cosas no siempre son como uno las desea. Cuando esperamos demasiado de una persona o de una situación, nos lleva directo a la desilusión y podemos pensar que es un fracaso, cuando en realidad es la oportunidad de iniciar todo de nuevo, de hacer las cosas distintas. A continuación te dejamos algunos consejos para aprender a soltar todo eso que ya es momento de dejar ir.

1. Momento de cerrar etapas

De iniciar algo nuevo, distinto. Tal vez no tienes la oportunidad de despedirte directamente, o fuiste tú quien fue abandonada, pero eso no significa que no puedas decir adiós.

2. Acepta la realidad

Muchas veces estamos cerrados y por supuesto, nos cegamos ante la posibilidad de continuar, pero es importante que aceptes que hay cosas que no están en tus manos y no puedes cambiar.

3. Toma decisiones

No importa cual sea la decisión que tomes, aférrate a ella y mantente firme. Acepta la situación y comienza a moverte.

4. Deja que tus emociones fluyan

Mientras más te reprimas, más tiempo vas a estancarte en una situación. Es mejor vivir la pérdida y llorar o gritar; sabes que a la larga, esto te sanará.

5. Deja que el tiempo haga su magia

Debes entender que todo lleva su tiempo, lo más importante es que aprendas a ser paciente y dejar que todo fluya.

6. Rompe con el círculo

Para hacerlo, lo principal es perdonar. Cuando sientas que has sobrepasado el sufrimiento, debes comenzar a sentirte libre, a dejar el equipaje pesado y vivir sin cargas emocionales que obstruyan tu crecimiento.

7. Deja la nostalgia de lado

El pasado ya no existe, deja de idealizar y de pensar en lo que pudo haber sido. Vive el presente, que es tan efímero, y aprende a esperar las sorpresas del futuro.

8. No guardes rencor

Cada vez que vengan a tu mente esos momentos de dolor, rabia o despecho, te sigues haciendo daño. Cambia tu mentalidad, mejor trabaja para ti y tu crecimiento.

9. No pierdas el tiempo

Menos en quien no te valoró y no supo ni quiso permanecer a tu lado. No tienes por qué desperdiciar lo más preciado que tenemos; cierra esa puerta y date la oportunidad de abrir otras nuevas.

10. Cree en ti

Aprende a confiar en ti y en tus decisiones, perdónate a ti misma; tú eres una persona fuerte y capaz de lograr cualquier objetivo que te plantees, todo está dentro de ti.

