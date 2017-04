Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 9, 2017 4:32 pm

El llamado a que convoquen Elecciones Regionales hecho por Maduro; solo demuestra “El estado en sumisión del Consejo Nacional Electoral, justo cuando el Pueblo e Instituciones u ONG denuncian la falta de separación y autonomía de poderes en Venezuela” opina el Consultor Politico – Electoral Anibal Sánchez tras escuchar el anunció en un programa dominical del presidente.

Para el analista el anunció de Maduro “ancioso por las Elecciones Regionales” tiene que ser escuchado en el escenario que se producen y el cómo la finaliza “no se que esperan para hacerlas y darles así un revolcón” desde el inicio de la conflictividad electoral producto de un sistema electoral débil pues si es cierto que los Artículos 160 y 162 de la Constitucion fija el periodo de Gobernadores y Diputados Regionales en cuatros años; la Ley de procesos electorales en su artículo 42 deja a discrecionalidad del Directorio su convocatoria, y el entrevistado era de la opinión: “Pueden usar el llamado a elecciones como una válvula de escape”.

La lectura correcta sería, cómo tejieron una operación que aún estando en omisión, sin apoyo popular y cuestionados por diversas instituciones, podrían mantenerse más tiempo en el poder, administrando al máximo y entregando en lo mínimo. “En cualquier Estado Democrático un representante de un Poder Publico no tiene porque instar al otro a que cumplan sus atribuciones, y mucho menos que los errores sean vistos como simples impases” pues estando vencido el periodo se debió convocar las Elecciones Regionales, cómo lo asomo desde Octubre del 2016 la presidenta del CNE, considerando procesos intermedios cómo sería tentativas primarias, y el proceso administrativo de reinscripcion de Partidos.

Y por acá vendrá la repuesta de rectoras a Maduro: “esperamos que los Partidos culminen el proceso de reinscripcion” opina Sánchez, vendiendo una falsa técnica y jurídica pues “de existir la sana intención de hacer elecciones” se puede convocar mediante un cronograma Integrado, ya que cómo es de nuestro conocimiento las organizaciones políticas deben estar en ‘status legalmente constituidas’ al momento de postular y un proceso qué podría durar 163 DIAS unos cinco meses y medio los primeros pasos como obtención de un Registro, Auditoría de Centros y Definición de Circuitos es independiente de la situación de los Partidos.

La oposicion ha tenido hasta el momento unos avances importante, manteniendo el centro de sus denuncias, en el respeto a la institucionalidad en este caso la Asamblea Nacional, en la creación de un Canal Humanitario que facilite el acceso a medicinas y comida; la liberación de los Presos Políticos, aspectos que no se corrigen con un llamado a Regionales que no bien administrado pudiera ser solo el alargar la crisis; mientras apuestan a una división de la dirigencia opositora que entraría a una fase de la definición de una plataforma única de candidatos.

Por lo que sin reusarse a participar y dar la lucha, no debe sesar en sus denuncias “Aquí hubo un Golpe y se espera por los responsables” por lo que Sánchez en su opinion particular no ve factible que sean desconvocada las acciones por parte de la oposicion, aun cuando esto represente mayor persecución.

Nota de prensa